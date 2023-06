Zdroj: Shutterstock

Vládnoucí koalice se dohodla, že chystaný zákaz instalace běžných kotlů na zemní plyn bude od příštího roku platit jenom pro novostavby. Tento článek se pokusí představit hlavní body této debaty a její dopad na německou společnost.

Kontroverze kolem zákona

Poslanci německého parlamentu debatovali o kontroverzním návrhu zákona, podle kterého by každý nově instalovaný topný systém od roku 2024 měl být provozován přinejmenším z 65 procent z obnovitelných energií. Rozpravu ale doprovázely značné rozepře. Jens Spahn z opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) vyzval vládu, aby návrh hodila do koše. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck, který je velkým propagátorem výměny kotlů za tepelná čerpadla, návrh hájil.

Tvrdé reakce

Návrh zákona vyvolal silné reakce jak u veřejnosti, tak u politiků. Někteří kritizovali vládu za to, že návrh prošel řadou změn, takže parlament jednal o zastaralé verzi. Jiní argumentovali, že návrh je příliš radikální a jednostranný. Navzdory těmto názorům Habeck prohlásil, že kompromis přispěje k větší akceschopnosti vlády a soudržnosti země.

Německé domácnosti se mohou těšit na pokračování v používání klasických kotlů na zemní plyn nebo lehký topný olej. Nový zákon, který vynucuje použití topení s podílem aspoň 65 procent z obnovitelných zdrojů, se bude týkat pouze novostaveb, jak píše deník Tagesspiegel. Starší budovy? Ty se budou muset přizpůsobit novým "vytápěcím územním plánům", které mají velká města předložit do roku 2026 a menší města a okresy do roku 2028. A co je na tom nejlepší? Více domácností bude napojeno na dálkové vytápění, což je velký skok oproti původnímu návrhu.

Dotace a podpora

Lidé také budou mít přístup ke státní podpoře z fondu pro klimatickou transformaci. Nyní může každý, kdo se pro ekologicky přívětivé vytápění rozhodne, získat dotaci ve výši 30 procent, případně až 50 procent, pokud je žadatel sociálně znevýhodněný. Systém dotací se má ale změnit tak, aby střední třída dosáhla na větší podporu. Vyloučeno podle německých médií není ani to, že dotace budou odstupňované podle příjmů, kdy by ti nejbohatší o nárok na podporu zcela přišli.

Uvidíme, jak to dopadne

Přechod Německa na zelené vytápění je komplexní a kontroverzní proces. I přes neshody a kritiku je jasné, že Německo se snaží přijmout opatření k přechodu na zelené vytápění. Tento proces však vyvolává otázky o dostupnosti a nákladech pro běžné domácnosti, stejně jako o roli státu v regulaci a podpoře těchto změn. Zatímco někteří vidí tyto kroky jako nezbytné pro boj proti změně klimatu, jiní se obávají dopadů na ekonomiku a životní náklady. Bez ohledu na výsledek těchto debat je jasné, že přechod na zelené vytápění bude mít významný dopad na německou společnost a ekonomiku.

Zdroj: zdf.de, tagesspiegel.de