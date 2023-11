Zdroj: Pixabay

Stručný souhrn z článku: Lékořice, tradiční součást čínské medicíny, se používá pro své protizánětlivé účinky a výrobu bonbonů s léčebnými vlastnostmi.

Lékořice podporuje zdraví nadledvinek, reguluje kortizol a napomáhá udržovat energetickou vitalitu a hormonální rovnováhu.

Využití lékořice zahrnuje podporu imunity, úlevu od svalových křečí a bolestí, a je doporučována při menopauze a premenstruačním syndromu. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Lékořice je druh luštěniny a používají ji hojně v tradiční čínské medicíně proti zánětům. Nicméně se z ní díky typické chuti začaly dělat i bonbony, které pomáhají mimo jiné při léčbě kašle, nachlazení a při ženských reprodukčních potížích.

Lékořice Autor: shutterstock

Kořen lékořice má sice spoustu zdravotních výhod pro naše tělo, ale je potřeba ji konzumovat opatrně. Mrkněte na video a zjistěte, jak lékořici užívat a jaká jsou její potenciální rizika.

Jak lékořice pomáhá při stresu?

Lékořice je jedním z nejčastějších léčiv, kterým podpoříme funkci nadledvinek. Právě složka, která dodává černému pendreku jeho typickou chuť, je pro jejich zdraví důležitý. Žijeme totiž v době, ve které je potřeba všechno vyřídit co nejdříve, dopravit se z bodu A do bodu B v co nejkratší době a vše vyladit do nejmenšího detailu. To způsobuje stres, únavu a mnohdy i nadledvinkové vyčerpání.

Bonbóny a cukrovinky s lékořicí Autor: Pixabay

Jedním z účinků lékořice je schopnost regulovat kortizol neboli stresový hormon a udržovat jej v normální hladině. Nadledvinky tak fungují bez přetížení, přičemž my máme více energie a vitality. Navíc udržuje zdravé spánkové cykly, hladinu glukózy či hormonální rovnováhu.

Lékořice dokáže léčit

Lékořici používáme také jako přírodní prostředek proti únavě a nemocem. A to se přes chladnější období obzvlášť hodí. Podporuje také produkci hlenu, abyste mohli lépe dýchat bez ucpaného nosu. Jako antivirová bylina podporuje lékořice také imunitu, a tak si třeba nemoci jako chřipku, nachlazení a kašel přetrpíte méně často.

Bonbóny a cukrovinky s lékořicí Autor: Pixabay

Uleví vám také od svalových křečí a bolestí kloubů. Lékořici lékaři doporučují také jako doplněk při menopauze a při premenstruačním syndromu, protože její kořen má podobné účinky jako estrogen.

Lékořici už nemusíte vnímat pouze jako černý bonbon, ale zejména jako prostředek, díky kterému podpoříte svoje zdraví. Tak jej zařaďte do své první pomoci, kterou máte všude po ruce.

Zdroje: draxe.com, icahealth.com