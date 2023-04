Zdroj: shutterstock.com

Máte vyčerpanou všechnu svoji dovolenou, ale přesto vás čeká významný den, během kterého byste potřebovali zůstat doma? Pak se podívejte, v jakých případech vám zaměstnavatel musí neplacené volno poskytnout. A kdy je to jen na jeho dobré vůli.

Neplacené volno lze podle platné legislativy rozdělit do dvou kategorií. A to na volno, které vám musí zaměstnavatel povolit. A na to, které povoluje na základě svého vlastního uvážení. A ve kterých situacích vám zaměstnavatel volno povolit musí?

Kdy vám zaměstnavatel musí poskytnout volno v práci

Nezapomínejte na to, že vám pracovní volno může být v některých případech zaměstnavatelem proplaceno. Kdy to tak je? A jaké podmínky musíte splňovat?

Stěhování

Zaměstnanci mají nárok na maximálně dva dny neplaceného volna v případě, že se je rozhodnou využít k přestěhování. Pokud dojde ke stěhování kvůli požadavku zaměstnavatele, máte nárok na náhradu mzdy.

Hledání nového zaměstnání

Pokud hledáte novou práci, zaměstnavatel vám musí poskytnout neplacené volno v maximální délce 1 půldne v týdnu, pokud jste ve výpovědní lhůtě. Pokud jste dostali výpověď od zaměstnavatele, máte nárok na placené pracovní volno ve stejné délce jako v předchozím případě.

Problémy s dopravou

Pokud se do práce nedostanete kvůli komplikacím v dopravě a nemůžete se dopravit do práce jiným způsobem, musí vám zaměstnavatel umožnit čerpání neplaceného volna.

Výkon veřejné funkce

Pokud zastáváte nějakou veřejnou funkci, která zasahuje do běžné pracovní doby, máte nárok na neplacené volno. Na to mají nárok poslanci, senátoři, členové zastupitelstva a další. Toto volno je v maximální délce dvacet dní za rok.

Výkon občanské povinnosti

Nárok na neplacené volno máte také při výkonu občanské povinnosti – činnost svědků, tlumočníků, soudních znalců či osob podílejících se na jednání u soudu. Patří sem i poskytnutí první pomoci při nepředvídatelných událostech.

Svatba

Nevěsta i ženich mají nárok na dva dny pracovního volna, náhrada mzdy přísluší za jeden den. Pracovní volno s náhradou mzdy musí zaměstnavatel poskytnout také rodiči dítěte v délce jednoho dne. Bez náhrady mzdy pak dítěti rodiče, který se vdává/žení.

Narození dítěte

Pokud se účastníte porodu, máte nárok na volno po dobu nezbytně nutnou, ale bez nároku na náhradu mzdy. Placené volno dostanete v případě, že převážíte manželku do zdravotnického zařízení a zpět.

Vyšetření u lékařů

Při návštěvách lékařů máte nárok na pracovní dobu s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou. Na pracovní volno máte nárok i v případě (v délce jednoho dne), pokud doprovázíte do zdravotnického zařízení svého rodinného příslušníka. V případě manželů, dětí, rodičů a prarodičů vám náleží náhrada mzdy. U jiných osob ne.

