Ponořte se do světa zavařování plného chutí! V tomto článku se seznámíte se dvěma netradičními recepty - maďarským zeleninovým salátem a fenyklovým želé s pepřem. Připravte se na poutavou kulinářskou jízdu, která okoření vaši zavařovací rutinu!

Zavařování je umění staré jako čas, ale kdo říkal, že do něj nemůžeme vnést trochu zábavy a inovací? Dnes se vydáme na kulinářskou cestu, která nás zavede až do Maďarska a zpět k nám. Tak se pohodlně usaďte, otevřete své chuťové pohárky a jdeme na to!



Maďarský zeleninový salát

Tento recept vám vystačí na 7 skleniček po 7 dl. Nakrájejte 1 kg zelených paprik na proužky a 1 kg rajčat na čtvrtky. Nastrouhejte hlávku bílého zelí a nakrájejte cibuli na kolečka. Feferonku rovněž pokrájejte na kolečka.

Promíchejte všechny ingredience a napěchujte je do skleniček. Pro nálev přiveďte k varu 1 l vinného octa, 1,5 l vody, 150 g cukru, 4 lžičky soli a 3 lžíce zrn černého pepře. Nálev vařte asi 10 minut a poté jím zalijte zeleninu ve skleničkách. To celé zabere asi 60 minut.

Fenyklové želé s pepřem

Další recept vám vystačí na 5 skleniček po 2 dl. Rozkrájejte fenykl na kousky a vylisovanou šťávu odměřte na 5 dl. Vylisujte pomeranče a citrony a z každého ovoce odměřte po 1 dl šťávy. V hrnci promíchejte balíček želírovacího cukru se šťávou, 1 dl bílého vína, balíčkem kyseliny citronové a 2 lžícemi zrn zeleného pepře. Přiveďte směs k varu. Vařené želé nalijte do skleniček. Skleničky pevně uzavřete, otočte je a nechte 5 minut stát na víčku.

Zavařování už dávno není jen rutinou!

Ačkoliv zavařování má své kořeny v nutnosti uchovat potraviny po delší dobu, dnes se tato praxe proměnila v kreativní prostředek kulinářského umění. Lidé z celého světa experimentují s různými recepty a ingrediencemi, aby vytvořili nejen chutné, ale také jedinečné a vizuálně atraktivní zavařeniny. Takže ať už se rozhodnete pro pikantní maďarský zeleninový salát, nebo pro elegantní fenyklové želé s pepřem, buďte odvážní a nebojte se experimentovat!

