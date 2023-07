Zdroj: Shutterstock

Někdy stačí posadit se v lese na pařez – z hlediska ergonomie žádné pohodlí, ale ta emoce! Nevšední sezení nemusíte pořizovat, jen pokud chcete snadno a rychle vybavit startovní bydlení nebo malý byt. Vyberete-li domů pár zajímavých sedacích kousků, změníte zažité rituály, osvěžíte interiér a svým způsobem i sebe. Na rozdíl od klasických židlí a křesel vám velký polštář, pytel, vak, taburet či lavice dovolí pracovat s dávkou fantazie a udělat si doma restart.

Neplatí zde přísná pravidla, kombinujte proto materiály, design i vzory. Další možnost a trend v sezení zmiňuje interiérová designérka a majitelka obchodů Le Patio Monika White. „Lidé mají čím dál víc v oblibě vysoké posezení. Barové stoličky se do domácností dostaly díky moderním kuchyňským ostrůvkům. Trendem je třeba zvýšený stolek s barovými židlemi v jídelně, s nímž se snídá na vysoké noze. Do interiéru to vnese dynamiku, zábavný prvek, získáte víc úrovní posezení. Móda dorazila i do kanceláří a společných kuchyněk. Popíjíte-li kávu během pauzy a sedíte na barové stoličce, vypadáte akčněji, než kdybyste seděli na pohovce. Šéf nabyde dojmu, že vlastně stále pracujete!“

Oblíbený tvrďák

Futon není jen jiná matrace. Může být křeslem, přes den sedačkou a v noci lůžkem, ale i masážním lůžkem, sedákem na lavice či typem sezení doma či v exteriéru. Název v překladu znamená tvrdý. V tradiční verzi ­je opravdu tenký a tvrdý, případně atypicky tvarovaný.

Futon pochází z Japonska, kde obydlí nijak nehýří místem. Jedna místnost plnila víc funkcí – obývací část se na noc změnila v ložnici rozložením futonů na podlahu. Ráno je stačilo srolovat, uklidit a bydlelo se. Dnešní použití je širší a Štěpán Raiter ze společnosti Nejfuton.cz vysvětluje: „Naše výroba ctí tradici japonské kultury a inspirací zůstávají ruční práce a přírodní materiály – bavlna, vlna, len doplněné o kokosové vlákno nebo koňské žíně. Modernější verze futonů jsou změkčené (latexem respektive kaučukem). Chcete-li futon používat na sezení či jiné lenošení, vyberte z řad měkčených. S tím pak souvisí i potah. Kromě tradičních materiálů používáme moderní tkaniny. Kromě vysoké kvality a elegantního designu zaručují odolnost proti absorbování rozlitých kapalin. Tedy přesně to, co zákazník očekává od klasického i alternativního sezení.“

