Využít můžete samozřejmě přípravky, které koupíte v obchodě. Ekologičtější je, když využijete to, co už doma spolehlivě máte. Jde to mechanicky ocelovou vlnou, smirkovým papírem nebo přírodními rozpouštědly.

Kovové předměty namočte do roztoku

S korozí si hravě poradí třeba čtyři mušketýři – sůl, ocet, citronová šťáva a voda. Suroviny ve stejném poměru smíchejte. Vzniklým roztokem potírejte zrezivělé předměty, nebo je do něj namočte, pokud se do nádoby vejdou. Nechte působit alespoň dvě hodiny, aby se rez mohla začít rozpouštět. Jakmile máte hotovo, předměty ještě omyjte čistou vodou a usušte suchým hadříkem. Když na to zapomenete, kyselina citronová bude působit dál a kov se bude postupně zbarvovat do zelena.

Výborně funguje také Coca-Cola, která, stejně jako některé profesionální přípravky na rez, obsahuje kyselinu fosforečnou.

Dejte příborům nový lesk

Se rzí se často setkáte i na příborech, které necháte dlouho mokré ležet v kovovém odkapávači nebo v myčce. Dá se tomu předejít. Stačí, když příbory po každém umytí pečlivě usušíte utěrkou a vrátíte tam, kam patří.

Pokud je pozdě a rez se už na nich uchytila, naneste na nerezové příbory pastu z jedlé sody a vody v poměru 1 : 3. Poté je nezapomeňte opláchnout a důkladně usušit.

Odstranění rezavých skvrn

Korozi nenajdete pouze na kovových předmětech, ale i tam, kde byste ji běžně nečekali, třeba na oblečení. Skvrnu pokapejte citronovou šťávou a posypte solí. Chvíli nechte působit a pak běžným způsobem oblečení vyperte.

Stejné ingredience využijete, když se rez objeví na umyvadle, vaně nebo dlažbě v koupelně. Účinně ji odstraníte i octem.

