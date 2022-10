Zdroj: shutterstock.com

Ministerstvo sociálních věcí představilo nový státní web, který se jmenuje Zkrotíme energie. Připomínat vám může vládní Deštník proti drahotě. Kromě dávky povzbuzení na něm najdete i odkazy na další weby, kde můžete zažádat o doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc či příspěvek na bydlení.

Dotace pro každého

Ministr práce a sociálních věcí řekl, že by chtěl, aby státní pomoc neznamenala jen rozdělování dávek, ale aby ti, kteří je pobírají, dosáhli na peníze z fondů, které zatím mířily jen ke šťastlivcům. Sloužit k tomu bude kampaň, která lidem ukáže, jak ušetřit okamžitě.

Dotace Autor: shutterstock.com

Druhou částí pomoci by měl být Státní fond životního prostředí. A zde nejde o peníze, které může domácnost sama ušetřit, ale o peníze, které může na další šetření od státu či jeho prostřednictvím získat.

Fond rozděluje peníze z programu Nová Zelená úsporám. Bývalá ministryně životního prostředí Anna Hubáčková řekla: „Zatímco v předchozí etapě programu jsme od roku 2015 do podzimu 2021, tedy za 7 let, přijali na fotovoltaické systémy 20 tisíc žádostí o dotaci, jen za posledních 12 měsíců jich dorazilo přes 34 tisíc.“ Žádostí je více než kdy dřív.

Na peníze ze Zelené úsporám bohužel nedosáhne každý. A to by měl řešit program Nová zelená úsporám Light. Jeho podmínky budou zveřejněny na konci října. Můžete o ně ale žádat i zpětně na úpravy provedené od 12. září 2022.

Snadná žádost a lepší zateplení

Protože má Nová Zelená úsporám Light cílit i na domácnosti s nižšími příjmy, bude možné žádat o dotaci dopředu, formou zálohy. Zatím to bylo vždy zpětně. Na jeden rodinný dům by mělo být možné získat v součtu až 150 tisíc korun. Dotace by měla sloužit k uskutečnění menších projektů – zateplení vybraných konstrukcí (půda, střecha, strop), ale i na částečnou výměnu oken či dveří.

Žádost o dotaci by měla být jednodušší – nebude potřeba energetický posudek, ale ani projektová dokumentace. V první fázi bude přerozdělena miliarda korun.

Zdroj: penize.cz, finance.cz