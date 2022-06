Zdroj: Shutterstock

Pravidelně vám nabízíme nově vydané knihy, které se na našem trhu objevily, a vás, jako zahrádkáře, kutily, pěstitele či chovatele, mohly zajímat. Zase je tu jedna série, která by mohla být zajímavá, ale tentokrát to nebude o zahradě.

Autor: Esence

Není pes jako pes

Eva Horová



Kdo si pořídí psa, měl by ho naučit spoustu věcí. Jenže často to bývá problém. Dlouholetá chovatelka a cvičitelka psů Eva Horová sepsala zajímavou a poutavou knihu o výchově psů. Zajímavá je i v tom, že autorka odlehčenou formou sepsala nejčastější dotazy a vytvořila praktického rádce ušitého na míru majitelům domácích mazlíčků. V knize dává konkrétní návody a doporučení, jak si poradit v nejrůznějších situacích – od výběru psa přes základní péči, nápravu psích zlozvyků a chovatelské rady až k první zdravotní pomoci.

Esence, cena 249 Kč

Autor: Grada

Vizionáři architektury

Richard Weston



Soubor těch nejlepších architektů světa se dělá opravdu těžko. Jména jako Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius nebo Le Corbusier jsou samozřejmou součástí těchto výčtů. Jenže je jich víc. Mnohem víc. A ta jména jsou stále platná. Lautner, Candela, Kahn, Aalto. Co jméno, to architektonický posun kupředu. Možná do slepé uličky, ze které se následně vycouvalo, ale to nevadí. Ostatní viděli, poučili se, vzali si to nejlepší a pokračují dál. Knížka z nakladatelství Grada ukazuje, jak je architektura proměnlivá, silná, éterická, tvrdá, inspirativní. Je to luxusní přehled, jenž by měl mít každý fanda architektury doma.

Grada, cena 594 Kč

Autor: Grada

Praha neznámá V

Petr Ryska



Že se z knihy Praha neznámá stane takový hit, asi kdysi Petr Ryska netušil. Z knihy se ale stal celý dlouhý seriál knih i prohlídkové trasy s výkladem. Pokračuje to dál a dál. A v pátém vydání se tak společně projdeme Haštalskou čtvrtí a budeme sledovat stopy Velkého Vonta. Skočíme na Hanspaulku za Lídou Baarovou a Vlastou Burianem, zavítáme na Lysolaje, do Starých Stodůlek a mně osobně se asi nejvíc líbila prohlídka sídliště Zelená liška. Je pravda, že mě trochu mrzí, že některé části jsou spíš jen popisem „za rohem najdeme dům“, protože třeba zrovna na Starém Městě se určitě dá vyšťourat ke každému domu tolik zajímavostí, že by to dalo na samostatnou knihu. Ale i tak mě neznámá Praha stále baví.

Grada, cena 339 Kč

Autor: Esence

Táboření v lese i na zahradě

Frank Grindrod



Taky jste v dětství četli Dva divochy od Setona? Zkoušeli jste podle nich postavit týpí, udělat šípy a stopovat zvěř? Tak Táboření v lese i na zahradě o tom není. Ani náhodou. Není to o čtení dobrodružství jiných. Je to návod, jak zažít to dobrodružství sám. Pro každého malého kluka i holku (přiznávám, téhle knihy se chopila má dcerka a zamilovala si ji) je to základ táboření, rozdělávání ohně a všeho toho, co kolem je. Dokonce je tu i kapitola, jak si dojít v lese na záchod. Ano, občas se to zdá příliš „americké“, ale ne tolik, jako jiné knihy, které jsem měl v ruce. Zároveň to není žádná indiánka nebo základy skautingu. A to se mi líbí.