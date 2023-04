Zdroj: Gorenje

Každá novinka se vždycky snaží nabídnout něco navíc. Naše tipy na nové spotřebiče do kuchyně začínáme zmínkou o designu, ale jinak půjde čistě o praktické vychytávky. Které spotřebiče se nedávno dostaly do obchodů a doma je můžete mít i vy?

Jistě, každý nový kuchyňský spotřebič něco stojí. Ale s těmi, které vám nyní představujeme, stoprocentně ušetříte. Svůj čas. Peníze za zbytečné nákupy. Rovněž zdraví. A někdy i místo v kuchyni.

Chytré vestavěné myčky

Oceněním German Design Award za design, materiály i funkce se chlubí nová řada vestavěných myček Gorenje s kapacitou pro velké rodiny. A také s patentovanou UV technologií, jež slibuje zlikvidovat 99,9 % škodlivých mikroorganismů včetně virů a dokonce při nižších teplotách. Dalším bonusem je ionizační technologie, automatické dávkování mycího přípravku zhruba na měsíc a snadné ovládání, třeba i prostřednictvím aplikace a na dálku.

Na chleba i na zmrzku

Domácím pekárnám doba vysloveně přeje, ale náš tip je zajímavý ještě z jiného důvodu. V přístroji Catler BM 700 samozřejmě upečete různé druhy chleba, včetně bezlepkového, z kvásku, sladkého a další. Také v něm zvládnete džemy nebo jogurty. Co tedy má navíc? S pomocí samostatné nádoby dokáže vyrobit domácí zmrzlinu. Za půl hodiny! Nebo byste raději sorbet?

Chladničky, které šetří peníze

Nové chladničky s mrazákem od Electroluxu podpoří vaši snahu omezit plýtvání potravinami. Spotřebiče se zásuvkou GreenZone+ uchovají drtivou většinu vitaminů v zelenině a ovoci (jde až o 95 procent po více než týdnu skladování). A přístroje vybavené technologií TwinTech No Frost díky dvojitému chladicímu systému brání vysušování potravin. Chladničky typu No Frost samozřejmě není důvod odmrazovat. Zajímavý je i světelný ukazatel Ecometr, který prozradí, jak moc (nebo málo) ekologicky chladnička pracuje.

Jedna fotografie místo mnoha slov - v chladničce s technologií TwinTech No Frost si jablka zachovají šťavnatost déle než týden Autor: Electrolux

Už i trouby?!

Je to tak, už i moderní trouby využívají umělou inteligenci. Bavíme se o nové řadě vestavěných trub iQ700 značky Siemens. Disponují tzv. senzorem stupně upečení s umělou inteligencí a kamerou. Do trouby dáte, co chcete, od masa přes pizzu třeba po francouzské brambory nebo chleba. Nastavíte stupeň opečení a trouba bude během pečení zpracovávat data z integrované kamery. A průběžně hlídat, aby byl výsledek opravdu na jedničku. Až bude třeba, sama se vypne.

Nové trouby se ovládají dotykovými TFT displeji nebo skrz aplikaci či hlasovými pokyny ve spolupráci s virtuální asistentkou Alexou založenou na umělé inteligenci.

Robot s dvojí sílou

Kuchyňský robot Philco PHSM 9100 není zajímavý jen celokovovým tělem, byť i to je důležité. Od ostatních spotřebičů svého typu se liší tím, že jsou v něm zabudované dva motory. Používají se podle toho, co chcete zpracovat. Na hnětení, míchání nebo mletí masa poslouží silný vytrvalec - DC motor, kdežto motor AC pomůže se zpracováním krémových polévek, smoothie nebo s drcením ledu nejen na zahradní party. Oceníte také bohaté příslušenství, jen na těstoviny má robot 3 nástavce, dále 3 strouhací nástavce a díky nástavci na mletí masa si doma vyrobíte poctivé klobásky pro vás, a pro děti klidně párky.

