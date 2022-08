Zdroj: Mora

Přestože je léto v plném proudu, jíst se musí stále, proto vám nabízíme tipy na spotřebiče, které se hodí snad do každé kuchyně. Doma i na chalupě. A usnadnit úklid nejen po vaření slibuje čím dál oblíbenější tyčový vysavač.

Když nedáte dopustit na plyn

Značka Mora přichází s novou kolekcí plynových varných desek. Například model VDP 665 X v nerezu nabízí 4 hořáky, každý jiné velikosti (včetně extra trojitého s příkonem 3300 W, například pro přípravu pokrmů na pánvi wok nebo jiné rychlé smažení či vaření). Praktická je rovněž inovovaná dvoudílná litinová mřížka, tak šikovně konstruovaná, že po ní můžete hrnec či pánev bezpečně posunovat, aniž byste nádobí museli zvednout. Jde to ve všech směrech.

Kuchyňská váha i pro zdravotní omezení

Jamile kuchyňskou váhu Sencor SKS 707x propojíte s aplikací staženou do mobilu, která využívá podrobnou databázi Kalorické tabulky, získáte o surovinách perfektní přehled. Pak si lépe ohlídáte denní počet kalorií i vysledujete, kolik živin jste z daných surovin přijali. Což se hodí vědět, když si hlídáte hmotnost, sportujete nebo potřebujete mít dobrý přehled o všech surovinách kvůli zdravotním omezením (například diabetes, fenylketonurie, celiakie...). Chytrá váha pracuje s přesností na 1 gram a eliminuje dietní chyby.

Jedna sušička, dvě možnosti

Sušení je jedna z nejlepších možností, jak v potravinách uchovat maximum zdraví prospěšných látek. Ušetřit váš čas pomáhají sušičky, ale jen málokterá z nich dokáže nabídnout hned dvě metody - infračervené světlo (stejný efekt jako sluneční paprsky) anebo sušení horkým vzduchem. Což je případ sušičky potravin Catler FD 4010, jejíž senzory po vložení surovin samy vyhodnotí potřebnou dobu a teplotu sušení.

Solární sušení je rychlejší, hodí se i pro celé menší plody (švestky, rybíz, poloviny meruněk), zvládne nakrájené plátky masa, zeleniny i hub. Sušení horkým vzduchem se doporučuje zejména u bylinek.

Solární sušička potravin Catler FD 4010 se prodává za 7290 Kč. Autor: Catler

Vinotéka v lednici

Rádi si dáte skleničku vína, ale samostatnou vinotéku byste neužili, zato prostornou lednici vítáte? Značka Siemens rozšiřuje svůj segment ledniček o velkou třídveřovou chladničku KF96RSBEA s mrazničkou a integrovanou vinotékou (lze ji využít i jako zásobník na jiné nápoje, třeba pivo). Integrovaná vinotéka pro až 17 lahví se nastavuje samostatně, nápoje se dají vychladit na 5 různých teplot. Díky technologii Home Connect můžete chladničku kontrolovat a ovládat rovněž na dálku.

Mrazák i do sklepa

Bezpečně uchovat úrodu ze zahrádky a až přijde čas, tak i výslužku nejen ze zabíjačky dokáže truhlicový mrazák Hisense FC321D4AWLE. Počítejte s vnitřní kapacitou 248 litrů a s funkcí Super Freeze pro bleskové zmrazení vložených potravin. Dalším bonusem této „truhlice“ je ochrana proti zamrznutí i v nevytápěném prostoru a to až do -15 °C, což je oproti minulosti značný posun (možná i vy jste zažili, že starší mrazáky zvládly pracovat bez potíží a potenciálního poškození zhruba do teplot kolem nuly).

Ještě snazší vysávání. Bez kabelu

Tyčové akumulátorové vysavače jsou stále oblíbenější díky své multifunkčnost a stoprocentně to platí také pro nové kompaktní pomocníky Triflex HX2. Jejich základem je jednotka PowerUnit složená z motoru, akumulátoru a prachové nádoby. Práci usnadní díky snadné proměně: když jednotku ponecháte v dolní části sací trubice, půjde o klasický vysavač na podlahy. Pokud ji umístíte k rukojeti, budete vysávat třeba pavučiny ze stropu. A jakmile ji použijete samostatně, změní se v ruční vysavač. Na jedno nabití lze uklízet 1 až 2 hodiny (v závislosti na konkrétním modelu).

