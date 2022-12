Zdroj: Koulier

Čtyřmetrová jedle dorazila do Bruselu ze Žďáru nad Sázavou, kde také vyrostla. Na její dekoraci se využily ručně foukané ozdoby ze sklárny Koulier na Chrudimsku, které byly navržené a vyrobené právě pro tuto příležitost. Nepodcenila se ani jedna větev, jedlička se tréninkově dekorovala už v Čechách, aby byla naprosto dokonalá.

Zmenšeninu bruselského vánočního stromu najdete na zámku Loučeň Autor: Koulier

Jednou ze zajímavostí této akce je místo, kde jehličnan vyrostl. Jde o dvůr zvaný Lyra, který před několika staletími navrhl slavný český architekt Jan Blažej Santini-Aichel. A tou druhou jsou samotné ozdoby navržené v secesním stylu. Toto období bylo zvolené záměrně, secese se spojuje s rozkvětem na evropském kontinentu.

Obdobný, jen poněkud menší vánoční stromek můžete spatřit i v knihovně zámku Loučeň ve středních Čechách, a to až do 6. ledna 2023. Ostatně loučeňský zámek už řadu let pořádá netradiční zimní prohlídky, kde vánoční stromky nazdobené v různých stylech hrají zásadní roli. V drtivé většině jde o našňořené jehličnany, ale najdete i jednu výjimku - strom britské královny Viktorie z roku 1848 v podobě dřevěné konstrukce s větvemi, kterou zdobí svíčky a malé vánoční ozdoby.

Ukázka ozdob ze secesní kolekce Autor: Koulier Zaujalo nás: Skleněné secesní ozdoby představují více než 40 dekorů, z pohledu barev jde více než o stovku různých ozdob. Jejich příprava trvala přibližně rok. A prodávají se i u nás.

Zdroj: Koulier