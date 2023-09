Zdroj: Electrolux

Chytrá čisticí stanice usnadní vytírání

Společnost Electrolux přichází s novinkou, díky níž se vytírání stane příjemnou činností bez zbytečné námahy navíc. Čisticí stanice PowerPro Mop se totiž postará o to, abyste se vůbec nedostali do kontaktu se špinavou vodou a mop zůstal po celou dobu perfektně čistý.

Jak to funguje? Kyblík je vybaven zásobníkem na čistou vodu obohacenou o čisticí prostředek. Ta, která již byla použita, se oddělí a steče do oddělené nádrže. Nepracujete tedy s tekutinou, která je hned po prvním vymáchání špinavá, a mop je oplachován pouze čistou vodou se saponátem. Na stanici se položí ždímací žebrování, které pomáhá ždímat vodu z podložek do odděleného zásobníku.

Čisticí stanice Electrolux PowerPro Mop je vybavena zásobníkem na čistou vodu obohacenou o čisticí prostředek. Ta, která již byla použita, se oddělí a steče do oddělené nádrže. Autor: Electrolux

Vestavěné tlačítko po stisknutí otočné podložky roztočí vodní kolo a aktivuje oplachování rotačních podložek čistou vodou a čisticím prostředkem. Díky průhlednému víku máte navíc dokonalý přehled o stavu vody. Výhodou je také vypouštěcí ventil, díky němuž nasměrujete a proud špinavé vody přímo do výlevky.

Čisticí stanice PowerPro Mop kompatibilní s řadami tyčových vysavačů 500, 600, 700 a 800. Vhodná je především pro modely Wet, které jsou připraveny na mopování a speciální hubice je již součástí jejich balení.

Doporučená cena: 1 599 Kč

Více na www.electrolux.cz



Moderní televize s dokonalým obrazem

Značka Sencor právě představila novou sérii televizorů MUS700, která využívá technologii Mini LED a operační systém VIDAA. Tato nová řada zahrnuje dva modely – SLE 55MUS700TCSB a SLE 65MUS700TCSB s úhlopříčkami 55 palců a 65 palců, oba s rozlišením UHD.

Technologie Mini LED využívá LED diody o velikosti menší než 0,2 mm, což umožňuje dosáhnout vyšší hustoty diod v panelu. Díky tomu má obrazovka více stmívatelných zón než klasické LED obrazovky, což umožňuje přesné nastavení kontrastu, jasu a barevnosti – a tedy lepší zobrazení detailů. Televizory jsou vybaveny tunerem DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 a funkcí Skylink FastScan ladění.

Značka Sencor právě představila novou sérii televizorů MUS700, která využívá technologii Mini LED a operační systém VIDAA. Tato nová řada zahrnuje dva modely – SLE 55MUS700TCSB a SLE 65MUS700TCSB s úhlopříčkami 55 palců a 65 palců, oba s rozlišením UHD Autor: Sencor

Chytrá funkce zrcadlení obrazovky také umožňuje snadné prohlížení fotografií a videí z mobilního zařízení. Televize podporuje hybridní vysílání HbbTV, což poskytuje širokou škálu možností pro sledování oblíbených pořadů a seriálů z archivů televizních stanic. O chytré funkce se stará operační systém VIDAA, který nabízí intuitivní a personalizovaný způsob ovládání a umožňuje rychlý přístup k oblíbeným aplikacím a globálním streamovacím službám.

Doporučená cena: 17 999 Kč

Více na: www.sencor.cz