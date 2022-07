Zdroj: pixabay.com

Novela zákona, kterou připravuje Ministerstvo dopravy, by se měla zaměřit na přísnější tresty za závažná porušení pravidel silničního provozu. Mezi novinky patří také řízení od 17 let a řidičský průkaz na zkoušku. Navrhované změny by měly začít platit od ledna 2024.

Hlavním úkolem novely je předcházet a zamezit nebezpečným situacím v silničním provozu. Jde o reakci na statistiky dopravních nehod v České republice za poslední roky. Největší pozornost bude novela věnovat mladým řidičům. Právě ti (věk 18 až 24) mají podle ministra dopravy až 18procentní podíl na všech nejzávažnějších nehodách.

Řidičem od 17 let?

Osoba po dosažení 17 let bude mít možnost řídit pod vedením mentora – mělo by to pomoci s přípravou na silniční provoz. Žadatel by se přihlásil do autoškoly, v 17 letech by mohl vykonat zkoušku z odborné způsobilosti, na jejím základě dostane řidičský průkaz. Od této doby by mohl jezdit pod dohledem zkušeného mentora.

Při porušení povinnosti jízdy s mentorem a řízení bez dohledu by hrozil postih ve výši až 2500 Kč a zákaz řízení až na 1 rok. Dovršením 18 let může začít řidič řídit sám.

Kdo může být mentorem?

Vlastník ŘP skupiny B minimálně 10 let a minimálně 5 let bez přerušení.

Nemá žádný záznam v bodovém systému řidiče.

Je zapsán úřadem pro konkrétního řidiče.

Musí sedět vedle řidiče.

Řidičský průkaz na zkoušku

O řidičském průkazu na zkoušku se spekulovalo dlouho. Měl by se týkat všech čerstvých řidičů. Ti by měli řidičák na zkoušku dva roky. Pokud by v této době získal řidič 6 bodů za spáchaný přestupek, byl by mu ŘP odebrán, dále by jej čekalo podstoupení psychologické přednášky a evaluační jízdy.

Přísnější tresty za přestupky

Za porušení silničních pravidel hrozí řidičům dle závažnosti přestupku finanční postih. Ministerstvo dopravy se rozhodlo pro zvýšení pokut za provedené přestupky i úpravu bodového systému tak, aby byly potrestány závažné přestupky na silnici.

