Zdroj: Haier

Co čekáte od nového spotřebiče? Aby zvládl nejen to, co ten původní, leč poněkud letitý, ale i něco navíc. A také aby vám usnadnil život. Které novinky na trhu lze bez uzardění označit jako chytré?

Dříve šlo o něco výjimečného, dnes už se ovládání spotřebičů pomocí mobilních aplikací stává pomalu samozřejmostí. Naše novinkové tipy jsou však „po čertech chytré“ rovněž z jiných důvodů.

Slim, a přesto výkonné praní

Značka Haier potěší všechny, kteří potřebují pračku a bojují s místem. Její novinkou je největší úzká pračka se sušičkou na trhu SuperDrum Series 9 (HWD100BD1499U1NS). Díky průměru bubnu 60,1 cm a výšce téměř jeden metr zvládne i přes svou hloubku 46 cm během jednoho praní až 10 kg tkanin, v případě sušení jde o 6 kg. Zaujme také průměrem plnicího otvoru 45 centimetrů, což u slim praček není obvyklé. Dále počítejte s tichým invertorovým motorem, automatickým dávkováním pracího prostředku i aviváže a celkem s až 60 programy. I tuhle pračku se sušičkou lze ovládat prostřednictvím aplikace nejen v mobilu.

Vysávání přenechte přístrojům

Vylepšují se také robotické vysavače. Značka Miele přišla se třemi verzemi podlahového robota Scout RX3 s vyšším sacím výkonem a ovládáním přes aplikaci, přičemž výdrž baterie se u základního modelu pohybuje kolem 60 minut, u dalších dvou až 120 minut (za 2 hodiny nepřetržité práce uklidí až 120 metrů čtverečních). Všechny tři modely využívají stereokamery, prostor vnímají trojrozměrně. Dokážou poznat, zda vysávají hladkou plochu, či je třeba vyhnout se překážce nebo rozpoznat schody, a to dokonce i ve tmě. Nízká výška 8,5 centimetru slibuje, že robotický vysavač zvládne úklid téměř všude.

Pomalé vaření, přitom neztratíte čas

Rovněž zdánlivě obyčejné jídlo jistě získá chuťový esprit, když při jeho přípravě využijete metodu sous vide. Zkuste to s pomalým ponorným vařičem Sous vide G21 Akura WiFi. Stačí dát do hrnce s vodou zavakuované suroviny, vybrat recept v mobilu a zadat vařiči přes aplikaci pokyn ke startu. Čas i teplotu si nastaví sám. Než bude mít hotovo, můžete se věnovat jiným aktivitám, třeba vyndat prádlo z pračky a pověsit ho nebo si na chvíli sednout s knížkou v ruce.

Pomalý vařič Sous vide G21 Akura WiFi, cena 2690 Kč Autor: G21 Vitality

Myčky, které se vám přizpůsobí

Nové myčky nádobí Siemens s inteligentním programem sice neumí mluvit, zato se díky vám můžou stále zlepšovat. Stačí, když prostřednictvím aplikace Home Connect vyjádříte svůj názor na výsledky mytí a sušení nebo také délku programu, samozřejmě i s ohledem na spotřebu vody a energie. Na základě vašich poznámek může pak myčka s každým cyklem zlepšovat svůj výkon. Spotřebiče lze kontrolovat a ovládat také prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu, s pomocí hlasové asistentky Amazon Alexa nebo chytrých hodinek. Aktuálně je v prodeji šest těchto inteligentních myček.

Jak zvlhčovat a čistit vzduch

Abyste doma neměli nepříjemně suchý vzduch, o to se postará zvlhčovač ZV2021 Perfect Air Smart, který sám kontroluje úroveň vlhkosti. Dále disponuje funkcemi plazma a UV lampa, s jejichž pomocí eliminuje množství virů ve vzduchu a také zápach. Nabízí 7 úrovní páry a 4 provozní režimy plus aroma zásuvku, do které se dá nakapat váš oblíbený esenciální olej. Šikovný zvlhčovač je určený do místnosti o velikosti až 50 m² a skrz mobilní aplikaci ho můžete ovládat prakticky odkudkoliv.