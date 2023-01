Zdroj: Tomáš Dittrich

Tenhle dům by mohl být ukázkou toho, jak funguje takový tradiční příběh stavby. Začíná v podnájmech a vlastním bytě, až se nakonec objeví možná koupě starého domku se zahradou. Jenže ten...

Pojďme se na ten příběh podívat podrobněji. Ty příběhy jsou často právě puncem celé stavby. Pavel se narodil v Bruntále, ale vyrůstal v malé obci Vrbno pod Pradědem. Po vojně ho ale začal lákat městský život, takže na nějakou dobu zakotvil v Brně a časem se přestěhoval až do Prahy. Sdílel byt se šesti přáteli z Vrbna a psem. Pracoval po restauracích a barech, ale třeba také jako model. Pak si udělal masérskou školu a při masáži poznal i svého životního partnera.

Nejprve spolu bydleli v bytě po babičce, pak v krásném loftu a nakonec koupili byt vlastní – v pražských Vysočanech. Mezitím také rok hlídali kamarádům rodinný dům v Běchovicích. Pavel odtud chodil na dočasnou zastávku MHD do uličky na samém okraji zástavby. „Z té zastávky jsem viděl malý domek, který mě hned okouzlil. Byla to taková babiččina zahrádka,“ vzpomíná. „Stál tam i skleník, králíkárna, nádherný starý altán a v zahradě bylo několik ovocných stromů. Říkal jsem si, že tady bych chtěl jednou žít.“

Netrvalo to ani moc dlouho a dům byl na prodej. Když se to přes svého zdejšího kamaráda dozvěděli, neváhali. Bohužel ale také zjistili jednu nemilou zprávu. Starý domek, který si chtěli zrekonstruovat, byl ve špatném stavu, měl narušenou statiku a stavební firma jim doporučila jej zbourat.

Pomohla architektka

S architektkou Terezou Dvořákovou se scházeli asi půl roku. Shodli se na přístupu, že nový dům by neměl být žádná velká moderna, měl by spíše zapadnout do okolního prostředí. Také měl být spíš kompaktní a ne rozlehlý. Takže jde o dům ve tvaru L, kde jedno křídlo má tradiční sedlovou střechu a druhé střechu plochou, o celkové obytné ploše 250 m².

V části se sedlovou střechou se nachází hlavní obytný prostor – kuchyň a obývací pokoj s otevřeným krovem (což byla jedna z hlavních věcí, které majitelé požadovali) a velkými HS portály pro pohodlný vstup jak na vnitřní terasu, tak na malou terásku před domem. V kratší části vybíhající do zahrady je pak pokoj pro hosty, prostorná koupelna se saunou, WC a prádelna. V patře se nachází ložnice, prostorná šatna a sprcha s WC.

Všechna okna a dveře včetně vstupních jsou s PVC profily Elegant v antracitovém dekoru od belgického výrobce Deceuninck. „Původně jsem majitelům domu doporučovala hliníková okna, ale pak mi přišel do ruky vzorek profilů Elegant a byla jsem opravdu příjemně překvapená designem, který je k nerozeznání od hliníku. Cenově je ale samozřejmě příznivější,“ vypráví Tereza Dvořáková. Antracit ladí jak s šedou fasádou domu, tak s dřevěnými obklady z thermo borovice, které ji doplňují.

Kvůli velkým proskleným prvkům bylo třeba zajistit jednak kvalitní předokenní stínění, ale i aktivní chlazení obytných prostor. V obýváku a ložnici jsou instalované dvě vnitřní klimatizační jednotky Perfera od výrobce Daikin, napojené na jednu jednotku venkovní (multisplit řešení). Vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro domácnost má na starosti tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3R, které umí ohřát vodu až na teplotu 65 °C, nebo v létě naopak prostřednictvím podlahového vytápění interiér ochlazovat. Venkovní vyhřívaný bazén má tepelné čerpadlo vlastní. Napojení na tepelné čerpadlo v domě by bylo sice možné, ale vzhledem ke vzdálenosti bazénu od venkovní jednotky by šlo o složitější řešení, které by nedávalo ekonomicky smysl.

A3 architects / Tereza Dvořáková Mateřské studio A3 se nachází v Bělehradě, které projektuje všude po světě, dokonce je autorem srbského pavilonu letošního Expo. Hlavní architekt a majitel Sasa Mitic před 10 lety otevřel pobočku v Praze, kterou vede Tereza Dvořáková. Ta studovala architekturu na FA ČVUT a Bauhaus-Universität ve Výmaru. Má 20 let praxe, posledních 10 let spolu s Aleksandarem Miticem vlastní studio A3 architects v Praze. Je vdaná a má 3 děti.

„Máme za sebou první topnou sezónu. Podlahové topení v celém domě je trochu něco jiného než radiátory, na které jsme byli zvyklí v bytech. Na ten komfort si ale zvyknete rychle. Všechno ovládáme jen z mobilní aplikace,“ pochvaluje si Pavel.

Celkový vzhled domu a hlavní konstrukční a dekorační prvky, jako designové schodiště s kovovou konstrukcí a kartáčovaným dřevem nebo velká dřevěná knihovna na míru, nesou autorský záměr paní architektky. U některých prvků si však majitelé prosadili i svoje nápady, přidalo se tak například kulaté okno do štítové stěny nebo designově výrazné osvětlení od české sklářské firmy Bomma.

Majitelé domu mají rádi design, takže zajímavých kousků najdeme v domě mnohem víc – počínaje velkými obrazy mladých soudobých umělců, například Jana Haranta či Petra Hajdyly, a konče multiroom systémem Sonos.

Život na terase

Partner Pavla je vášnivý kuchař i hostitel. Hojně využívá parní troubu i všechny další kuchyňské pomocníky. Troufne si i na kachnu se zelím a dvěma druhy knedlíků a v poslední době se dokonce pustil do pečení sladkého. „Pak to samozřejmě musíme jít vyplavat do bazénu,“ směje se.

Kolem vyhřívaného bazénu je kompozitní terasa Twinson (konkrétně Majestic Massive Pro). „Výhodou světlého odstínu kouřového dubu je, že se nerozpaluje sluncem, díky drážkování neklouže ani za mokra a díky speciální úpravě povrchu z něj jakoukoliv mastnotu po grilování nebo od opalovacího krému jednoduše setřete hadříkem,“ uvádí Tomáš Zounek, jehož firma Zounek Design terasu pokládala. „Celková údržba se pak provádí vysokotlakým čističem, ve směru drážek, ne z přílišné blízkosti – ideální je asi 30 cm. Žádné nátěry, natož broušení nejsou potřeba,“ dodává.