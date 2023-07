Zdroj: Lucie Fenclová

Jak to všechno začalo? Manželé Kučovi koupili chalupu na jižní Moravě a chtěli ji zrekonstruovat. Tak, aby si zachovala venkovský charakter, posloužila rodině a současně ji mohli pronajímat. Jenže objekt v žalostném stavu bylo nakonec nutné zbourat a stavělo se nanovo.

Dominanta na míru

Hmota domu byla více méně daná, rozvržení dispozic a zařizování si vzaly na starost designérky Adéla Lipár Kudrnová a Petra Stein. Investoři projekt přihlásili do soutěže Interiér roku, kategorie Veřejný interiér I.

Novostavba o půdorysu 12,9 x 7,36 m vlastně kopíruje starou chalupu. Kdysi tady stávala stodola, na ni odkazují vchodové dveře připomínající vrata a naproti nim velké zasazené okno. Přízemí tvoří jeden prostor (kuchyně, jídelna a obývák), centrální část je otevřená do krovu. V místech delších stran se do patra vešly dva pokoje a dvě koupelny. Aby se mezi nimi dalo procházet, designérky vymyslely lávku navazující na schodiště. „Podle našeho návrhu je vyrobilo Kovářství Kučera. Svařování více dílů a jejich ukotvení trvalo několik dnů,“ vysvětluje Adéla Lipár Kudrnová.

Trochu kamene, hodně dřeva

Kámen z původní chalupy a z pozemku částečně posloužil na obložení stěny za obývací částí a překlad nad okny. Podlaha ve většině přízemí a v koupelnách je z keramické dlažby. Ale největší roli tady hraje dub. Jsou z něj vyrobeny trámy, uvidíte ho na oknech (dřevěné rámy dekoruje drásání evokující patinu). Také na podlaze v obývací části a v pokojích i na nábytku včetně kuchyňské linky s mosaznou baterií. Pracovní deska je vyrobená z corianu. Říká se mu umělý kámen, ve skutečnosti ho však ze dvou třetin tvoří přírodní minerály. A ty se k venkovskému stavení vysloveně hodí.

V novostavbě se hodně používá dub, z něj je vyrobená i kuchyňská linka. Autor: Lucie Fenclová

Modrý odkaz

Investoři netoužili po karnevalu barev, jenže designérka Adéla barvy miluje. Jak to dopadlo? Se zemitým zbarvením od hnědé po béžovou perfektně ladí holubičí modř použitá na dominantním schodišti a lávce. Modrá barva se v různých modifikacích prolíná celým objektem, najdete ji i na drobných nábytkových kusech. Svým způsobem rovněž odkazuje na původní bílo-modrou fasádu staré chalupy.

Interiér roku

Kapitola sama pro sebe

„U stylově podobných domů nábytek často sháníme po bazarech a starožitnostech. Novým věcem nikdy nedodáte takovou patinu, aby vypadaly staře, navíc spousta nábytku se dříve dělala prostě krásnější,“ tvrdí designérka. Nicméně i patinu je potřeba vyvážit moderním vybavením, aby si obyvatelé chalupy nepřipadali jako ve skanzenu. Někde uprostřed se pak nachází jídelní stůl a kuchyňská linka vyrobené Truhlářstvím Litera. Ostatně manželé Kučovi jsou foodblogeři, kuchyně tedy představuje jejich celoživotní téma.

Soukromí v patře

Každá ložnice vypadá nepatrně jinak, stačilo jen přeskládat barvy. V obou se spí na čalouněných postelích, lněné povlečení je od českého výrobce Lejaan. Na stěnách za postelemi vidíte precizní práci malíře pokojů, který je vášnivým sběratelem malířských válečků. A obrazy? Některé vybíraly designérky v aukcích, jiné patří mezi rodinné poklady majitelů.

Na jednu ložnici přímo navazuje koupelna a soukromá terasa. Z druhé ložnice se dostanete do koupelny několika kroky po lávce, zato nabízí dvě lůžka navíc – pohodlně se v ní vyspí čtyři osoby.

Jak plyne čas

Kdykoli se rodina nebo hosté vracejí z patra do přízemí, nad schodištěm jim padne zrak na ozdobné talíře od znojemské keramické továrny Ditmara, později Ditmar-Urbach, založené v 19. století (po roce 1945 byla znárodněna). Je to velmi povedený příklad výběru dekorací do interiéru s vazbou na danou lokalitu. Talíře jsou dobře vidět i díky centrálním závěsným svítidlům z kokonové pryskyřice a oceli, které doplňuje osvětlení z porcelánu. Ze stejného materiálu jsou také vypínače a zásuvky.

A když zjistíte, že součástí chalupy je rovněž malý vinný sklep, divíte se, že tady plyne čas jinak?

