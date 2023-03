Zdroj: Profimedia

Hollywoodská herečka Connie Britton, která si zahrála například v seriálu American Horror Story či Bílý Lotus, a její dlouholetý partner, scénárista a producent seriálu This Is Us David E. Windsor, nedávno vyhráli tvrdou válku o svůj nový vysněný dům v Santa Monice.

Moderní dům získali za přibližně 5,6 milionu dolarů, což je o 600 tisíc dolarů více, než byla vyvolávací cena. Dvoupodlažní rezidence, která se nachází na pozemku o rozloze 3 604 čtverečních metrů v listnaté části Santa Moniky, je vybavena spoustou na míru vyrobených povrchových úprav a zařízení.

Dům se nachází za vzrostlým živým plotem. Vchodové dveře jsou vyrobené na zakázku z exotického dřeva. Uvnitř domu je „otevřené” hlavní patro. V podstatě se jedná o obrovskou místnost, která nabízí vyhrazená zákoutí pro stolování, lenošení, posezení a vaření.

Kuchyně se může pochlubit špičkovými spotřebiči, ostrůvkem a retro snídaňovou lavicí. K dispozici je také velká soukromá kancelář hned vedle foyer, která by mohla sloužit jako čtvrtá ložnice. Zbývající tři ložnice se nacházejí v patře, přičemž dva malé pokoje pro hosty sdílejí jednu koupelnu. Většinu této horní úrovně zabírá honosné hlavní apartmá, které je vybaveno šatnou, parní sprchou, vanou a soukromým balkonem s květináči plnými voňavého jasmínu.

Venku se nachází dvůr, který je na tuto hustě obydlenou část města poměrně prostorný. Není zde sice bazén, ale krásně upravený pozemek nabízí terasu pro stolování pod širým nebem vydlážděnou žulou a vysoké živé ploty pro dokonalé soukromí.

Zdroj: Dirt.com, Architecturaldigest.com