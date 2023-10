Zdroj: Shutterstock

Největší pozitivní změnou nové podoby dotačního programu Nová zelená úsporám je jednodušší a rychlejší proces podání žádosti. Zatímco ve staré podobě programu trvalo kompletní podání jedné žádosti do systému přes hodinu, dnes je to zhruba půl hodiny. V žádosti například není nutné vypisovat jednotlivé faktury, ale stačí uvést celkovou částku a výši uznatelných nákladů.

Rychle a bez problémů

„Příjemnou změnou je i větší stabilita systému AIS pro administraci žádostí. V minulosti se stávalo, že se systém na desítky minut zasekával, ale nyní už od samého znovuspuštění NZÚ funguje rychle a bez problémů,“ prozradila nám Klára Zíková, expertka na dotace ze společnosti Woltair.

Nová zelená úsporám - Jak podat žádost před realizací (návod):

Pozor na novou podmínku u elektrokotlů

Na možné komplikace by se měli připravit zájemci o výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo. Podle nových podmínek musí prokázat, že jim stávající elektrokotel sloužil jako hlavní zdroj vytápění minimálně dvě poslední zimy.

Tato podmínka v původních instrukcích nebyla a SFŽP ji zveřejnil až během září, proto může žadatele překvapit. Problematická může být hlavně pro majitele novostaveb, kteří tím pádem musí s původním elektrokotlem absolvovat minimálně dvě topné sezóny.

Oprav dům po babičce

Zájemci o dotace téměř vůbec nevyužívají nový program Oprav dům po babičce, protože jeho podmínky jsou velmi přísné a specifické. Lidé z toho mají respekt a raději volí cestu konkrétní dotace jen na fotovoltaiku nebo na nový zdroj vytápění, místo komplexního pojetí renovace se zateplením, které nabízí program Oprav dům po babičce. Konkrétní dotace jsou navíc mnohem přehlednější a administrativně jednodušší.

Další zajímavosti

„Během září jsme vyřizovali hlavně žádosti o dotace na fotovoltaiku, které se nám nakumulovaly během léta. Nyní už pomalu začínají převažovat žádosti o dotace na nový zdroj vytápění, konkrétně tepelná čerpadla. Vzhledem k aktuálně krátkým dodacím a instalačním lhůtám tepelných čerpadel v našem programu 30/50 evidujeme zájem o stihnutí výměny zdroje vytápění ještě před hlavní topnou sezónou,“ uvedla expertka na dotace Klára Zíková.

Problémy s dokumentací

Nejvíce problémů mají zatím majitelé starších plynových kotlů. Ti mají sice zájem o jejich výměnu za nový zdroj vytápění, ale často nemohou dotačním procesem projít kvůli nemožnosti potvrdit, že jejich kotel je starší 20 let. Stará dokumentace ke kotli jim totiž obvykle chybí a na samotném kotli je často uvedeno jen výrobní číslo, nikoliv rok výroby.

Naděje na rozšíření programu

Příznivou zprávou do budoucna jsou náznaky, že by v 2. polovině příštího roku měl být dotační program Nová zelená úsporám rozšířen i o kotle 3. emisní třídy. To by znamenalo otevření cesty k novému ekologickému zdroji vytápění pro další velkou část českých domácností.

Zdroj: NZU, SFŽP