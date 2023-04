Zdroj: Shutterstock

Nová zelená úsporám se mění. A to dost zásadně. Do konce června se budou přijímat žádosti na současném půdorysu, pak se vše uzavře a od září se otevře znova příjem žádostí, ovšem už s novými podmínkami. A ty nepotěší stavebníky novostaveb.

Ti, kteří jen tak tak splňují podmínky pro dotační tituly NZÚ, to znamená staví dům na hranicích „domu s téměř nulovou spotřebou energií“, musí svou žádost podat do konce června. Podle Ministerstva životního prostředí totiž bude podpora zacílená pouze na ty nejúspornější budovy, u kterých bude efekt energetických úspor nejvyšší. Co to znamená? To je těžké zatím predikovat. Přesné podmínky zatím známé nejsou. „Všem žadatelům, kteří mají rozpracované projekty dle stávajících podmínek, doporučuji, aby své žádosti podali do konce června letošního roku,“ nabádá Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR s tím, že bližší podmínky podpory v nové etapě rezort postupně představí během jara.

Nová zelená úsporám Light – návod, jak doložit realizaci:

Na peníze dosáhne více lidí

Změn bude mnohem více. Hlavní je, že na dotace v rámci verze Light by měli dosáhnout nejen důchodci a lidé s velmi nízkými příjmy, ale třeba i mladé rodiny, které nemají na to, aby si mohly renovovat dům ve standardním systému Nové zelené úsporám. Do verze Light také přeskočí i podpora fotovoltaiky a fototermiky.

Žadatelům se ještě více zjednoduší proces od podání k vyplacení dotace, odpadne povinnost předkládat faktury a ve většině případů i projektovou dokumentaci, zmírní se kritéria u vybraných opatření. Dotace na náročnější úpravy domů budou již automaticky navýšeny o podporu projektu. A nově bude do nabídky dotací zařazena i podpora výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Peníze nejsou, ale budou

„Jen za poslední rok a půl, od října 2021, si o dotaci na úspornější bydlení požádalo rekordních 110 tisíc domácností. To dalece přesáhlo celkový počet přijatých žádostí za předchozích sedm let fungování programu. Strmě rostoucí zájem se logicky projevil u nenáročných opatření s okamžitým efektem, tedy zejména u instalací domácích fotovoltaických elektráren a výměn starých kotlů za tepelná čerpadla. Například u fotovoltaiky jsme zaznamenali trojnásobný meziroční nárůst,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ovšem razantní nárůst žádostí s sebou přinesl i vyčerpání zdrojů z Národního plánu obnovy. To ovšem stát nezaskočilo, protože už měl připravený nový plán.

„Ve snaze co nejvíce ulevit tuzemským domácnostem se nám podařilo s Evropskou investiční bankou již na podzim dojednat další prostředky z Modernizačního fondu. V programu HOUSEnerg zaměřeném na energetické úspory v rezidenčním sektoru tak máme nyní připraveno 55 miliard korun na pokrytí financování Nové zelené úsporám i její odlehčené verze pro nízkopříjmové domácnosti NZÚ Light,“ vysvětluje Petr Hladík.

