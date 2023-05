Zdroj: Shutterstock

Do 30. 6. 2023 je ještě možné žádat o dotaci podle stávajících podmínek. V červenci a srpnu ale bude následovat technická přestávka, kdy Státní fond životního prostředí nebude přijímat žádné žádosti o dotace. Od září by pak měl být příjem žádostí opět spuštěn. Přesný termín ani detailní podmínky nové podoby programu ale dosud nebyly zveřejněny.

Co to znamená pro stavebníky? Že pokud chtějí mít jistotu toho, co po nich stát chce za současných podmínek, měli by stihnout vyřídit všechny dotační podmínky do konce června. I firmy, které s dotacemi pracují každý den, netuší, jak budou nové podmínky nastaveny a s čím stát v září přijde. Je tedy obtížné nyní někomu něco nabízet, když jsou nejasné podmínky, které začnou platit po prázdninách.

Nová zelená úsporám - Jak podat žádost po realizaci (návod):

„Nikdo zatím nedokáže říct, jak přesně se nová pravidla budou lišit od těch původních, a zda si s novými podmínkami někteří lidé nepohorší. Je to zbytečný krok do nejistoty a zbytečně dlouhé čekání na vyplacení dotace. Pokud zvažujete, zda raději vše stihnout do června, nebo plány odložit a počkat do září, doporučuji podat žádost před dotačními prázdninami,“ radí Klára Zíková, expertka na dotace ze společnosti Woltair, kterou jsme oslovili s žádostí o vyjádření. Třeba společnost Woltair garantuje, že pokud někdo chce ještě stihnout tento dotační cyklus, musí podepsat smlouvu do 5. června. Jen do té doby je firma schopna garantovat akceptaci dotace.

Slibovali, nesplnili

Státní fond životního prostředí sliboval na začátku dubna během tiskové konference, že podmínky pro podzimní vlnu na jaře zveřejní. Bohužel se už blížíme ke konci května a stále informace nejsou. To je pro všechny zúčastněné strany značně nevýhodná situace. V téhle chvíli tak prakticky musí zastavit všechny projekční práce na rodinných i bytových domech, protože vyřídit komplexnější dotační balíček za tuto dobu prakticky nejde.

S novou výzvou přichází více změn. Klíčové je, že nejen senioři a jedinci s extrémně nízkými příjmy budou moci získat dotace v rámci Light verze, ale i mladé rodiny, které nemají finanční prostředky na rekonstrukci domu v rámci standardního systému Nových zelených úspor. Podpora fotovoltaiky a fototermiky se také přesune do Light verze.

Proces od žádosti k výplatě dotace bude ještě jednodušší pro žadatele, protože nebudou muset předkládat faktury a většinou ani projektovou dokumentaci. Kritéria pro některá opatření budou uvolněna. Dotace na komplexnější úpravy domů budou automaticky zvýšeny o příspěvek na projekt. Nově bude do spektra dotací zahrnuta i podpora výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Tvrdší podmínky pro domy

Zdá se však, že při stavbě rodinného domu, tedy u standardní NZÚ, nikoli verze Light, budou tvrdší podmínky. Podle Ministerstva životního prostředí totiž bude podpora zacílená pouze na ty nejúspornější budovy, u kterých bude efekt energetických úspor nejvyšší. Takže už nepůjde s dotací stavět domy na samé hranici domu s téměř nulovou spotřebou energií, ale pravděpodobně se podpora posune někam k hranici pasivního domu. Ale to zatím ještě fabulujeme, protože ani v tomto ohledu není ministerstvo či SFŽP sdílnější.

Zdroj: SFŽP, MŽP, Woltair