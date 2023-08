Zdroj: Isover

Již od poloviny května víme, že se v září rozjede nová verze dotačního programu Nová zelená úsporám. Začátkem června pak byly odtajněny další podrobnosti týkající se konkrétních změn v programu, díky němuž mnohé domácnosti dosáhly na rekonstrukci domu, nové zateplení či třeba výměnu oken. Podle Jakuba Hrbka se Státní fond pro životní prostředí rozhodl inspirovat sesterským programem Nová zelená úsporám Light zacíleným na nízkopříjmové domácnosti, který odstartoval začátkem letošního roku a ihned se těšil velké popularitě. „V minulosti jsme se často potýkali s tím, že se společenství vlastníků jednotek neshodlo na rekonstrukci domu či instalaci úsporných opatření, protože se mezi nimi nacházely nízkopříjmové domácnosti, které si jednorázový výdaj ani s dotací nemohly dovolit. Na ty odteď budeme myslet a poskytneme jim zvýhodnění, takže jejich poplatky do fondu oprav tolik nevzrostou,“ vysvětlil v rámci webináře.

Webinář Nová zelená úsporám | Jaký bude program NZÚ od září 2023?

Podmínky pro majitele rodinných domů

Lepší podmínky mohou očekávat i majitelé rodinných domů, kteří s investicí do úsporných opatření váhají. „Ve spolupráci s bankami vytvoříme speciální úvěr, který pro ně bude výhodný,“ uvedl Jakub Hrbek. Lidé se tak podle něj vyhnou situacím, kdy nemají peníze na to, aby do budoucna ušetřili na energiích. Celkově ale podle něj nepůjde o revoluci ve vývoji dotačního programu, ale spíše o evoluci. „Chceme zachovat vše, co bylo na původní verzi NZÚ dobré, a navázat na to,“ řekl během Weber webináře.

Podpora tepelných čerpadel

Od září budou mít žadatelé o dotaci například volnější ruku ve výběru použitých stavebních materiálů. Nově již nebudou muset být součástí speciálního seznamu výrobků. Stačí, když žadatel doloží jejich energetickou náročnost. „K podání žádosti bude také stačit bankovní identita. Žadatelé si dosud stěžovali, že si musí zřizovat jinou formu elektronické identity,“ dodal k tomu Jakub Hrbek. Zvláštní podporu obdrží instalace tepelných čerpadel, která by měla nahrazovat plynové kotle, ovšem pouze v případech, kdy je dům dostatečně zateplen a kotel je starší dvaceti let. „O možnost výměny starých kotlů na plyn žádaly české domácnosti pravidelně již od loňského jara. V novém programovém období NZÚ se tak dotační portfolio rozšíří i na výměnu tepelných zdrojů. Tento krok doplňuje úspěšně nastartovaný trend energetických úspor v domácnostech a také jde naproti nutnosti snižování celkové spotřeby plynu v Česku,“ uvedl Miloš Hutník, zástupce pro odbornou veřejnost ze společnosti Weber, který byl dalším z hostů webináře.

Renovace bytových domů

Jednou z hlavních novinek bude od září možnost zapojení bytových domů v majetku měst a obcí. Další z hostů Weber webináře, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková, se domnívá, že poptávka bude enormní. „Po celé republice čelíme zastaralosti bytových fondů. Obnova majetku spojená s poklesem energetické náročnosti je proto ideální volbou,“ uvedla. Města se podle ní budou soustředit zejména na komplexní renovace, které jsou ohleduplnější i k obyvatelům bytových domů. „Rekonstrukce domů obyvatele vždy na čas trochu omezuje. Je proto nejlepší, když se provede najednou,“ vysvětlila v rámci Weber webináře.

Finanční dotace se výrazně navýší

Lákadlem pro nové žadatele bude samozřejmě i navýšení samotných dotací. Podle Miloše Hutníka mohou u bytových domů v majetku obcí a měst pokrýt až 70 % nákladů. Zvýšený příjem žádostí však odborník z Weberu očekává i u domů rodinných. „U takzvaných optimálních, tedy komplexních renovací rodinných domů můžeme očekávat, že maximální výměra dotace stoupne o 20 až 30 procent a při využití všech opatření tak půjde až o 950 tisíc korun,“ uvedl.

Vylepšená verze

O letních prázdninách si dotační program dá po vzoru studentů dvouměsíční pauzu. Ti, kteří se chtěli do renovace pustit právě v průběhu léta, však nemusí zoufat. „S vypracovaným projektem se lze přihlásit až v září, kdy už bude posuzován podle nových podmínek,“ vysvětlil Jakub Hrbek v rámci Weber webináře. Nadále přitom platí, že dotace může být vyplácena zpětně, tedy až po samotné realizaci projektu. Záleží tedy na každém, zda si bude chtít počkat na podzim a vyzkoušet novou, vylepšenou verzi Nové zelené úsporám.

Zdroj: novazelenausporam.cz, sfzp.cz