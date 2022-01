Zdroj: Shutterstock

Nimbový olej možná znáte spíše z kosmetiky. Používá se na zbavení se lupů, akné a skvěle zjemňuje pokožku. Věděli jste ale o tom, že je to hlavně prostředek na hubení parazitů, plísní a bakterií, které trápí pokojové rostliny?

Nimbový olej účinkuje přes cévní systém rostliny. Vstřebává se přes listy, případně přes kořeny s vodou. Obsahuje složky, jako je azadirachtin, nimbin a salanin. Azadirachtin účinně napadá růstový hormon hmyzu, nimbin a salanin zase zpomalují činnosti trávicího systému. Do několika hodin od aplikace nimbového oleje na rostlinu přestávají být škůdci aktivní, larvy se přestanou vyvíjet a hynou. Velmi účinný je zejména na savé a žravé škůdce, jako jsou smutnice, mšice nebo molice. Nimbový olej je také skvělý bojovník proti plísním.

Nimbový olej můžete na rostliny aplikovat různými způsoby. Nejlepší je, když rostlinku celou postříkáte. Budete na to potřebovat lahvičku s rozprašovačem. Při postřiku nezapomínejte na spodní část listů, tam se škůdcům líbí nejvíc. Dalším způsobem aplikace je otírání listů a stonků. Na to budete potřebovat čistou žínku nebo utěrku z mikrovlákna. Žínku namočte do roztoku a jemně otírejte vrchní i spodní části listů a stonky. Pokud bojujete s plísněmi, nalejte nimbový olej přímo do půdy. Aplikace je stejná jako při hnojení. Nejprve substrát prolejte čistou vodou, stejně jako při zálivce. Následně aplikujte roztok.

Nimbový olej použijte jednou za dva týdny. Pokud má ale rostlina závažný problém, opakujte ošetření každý týden. Aplikujte ho ráno nebo večer, protože nimbový olej zvyšuje citlivost na slunce a rostlinku by mohl poškodit. Pokud se snažíte vyzrát nad škůdci, buďte trpěliví. Nimbový olej je přírodní, takže bude boj s ním trvat o něco déle, než by tomu bylo s chemickým postřikem.