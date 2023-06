Zdroj: shutterstock

Vrtáky - neocenitelné nástroje, které nám pomáhají proniknout skrze různé materiály a vytvářet prostor pro šrouby, hřeby nebo kabely. Ačkoli se mohou zdát na první pohled obyčejné a jednoduché, ve skutečnosti je svět vrtáků plný nuancí a specializací. Představujeme vám úplného průvodce druhy vrtáků, jak poznat vrták do zdiva, do železa a mnohem více. Bude to skutečná vrtací jízda!

Kdo by si pomyslel, že vrtáky mohou být tak fascinující? Jsou to malé, obvykle šedé, ocelové nástroje, které se točí v našich vrtačkách. Ale jejich schopnosti jsou ohromující. Každý vrták má své speciální schopnosti a je určený na speciální účely. V tomto článku se budeme zabývat tím, jaké druhy vrtáků existují, jak poznat vrták do zdiva a jak poznat vrták do železa. Tak pojďme na to!

Jaký vrták vybrat?

Jaké jsou druhy vrtáků?

Na světě existuje celá řada vrtáků, ale ty nejčastější, které se objevují v domácnostech a dílnách, jsou vrtáky do dřeva, do zdiva a do kovu.

Vrtáky do dřeva mají špičatý hrot a spirálovité tělo, které umožňuje odstraňování materiálu během vrtání.

Vrtáky do zdiva mají na konci špičku z karbidu wolframu, která dokáže prorazit beton nebo cihly.

Vrtáky do kovu jsou zase vyrobeny z rychlořezné oceli a mají kuželovitý tvar, který je optimalizovaný pro pronikání do kovu.

Jak poznat vrták do zdiva?

Na první pohled se vrták do zdiva může zdát podobný vrtáku do kovu, ale při bližším pohledu si můžete všimnout, že má tvrdší a méně špičatou špičku, která je navržena k proražení betonu a cihel. Kromě toho se vrták do zdiva často vyznačuje větší robustností a kratší délkou, aby byl schopen odolat nárazům a těžkým podmínkám při vrtání do tvrdých materiálů.

Jak poznat vrták do železa?

Vrták do železa, často označovaný také jako vrták do kovu, má špičatou a kuželovitou špičku. Tento tvar špičky je ideální pro průnik do kovu, protože umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku na materiál během vrtání. Vrták do železa je také typicky vyroben z rychlořezné oceli (HSS), která je silnější a odolnější než běžná ocel, aby dokázala prorazit tvrdé kovové materiály.

