Zdroj: Shutterstock

Nejobtížnějšími místy při renovaci fasády jsou sokly, okapy, římsy, vstupní podesty a terasy. Jejich správné dokončení vyžaduje návrh s detaily provedení. Jedním z příkladů je sokl a jeho napojení na chodník, kdy po zateplení polystyrenem často vzniká efekt "vznášení se" budovy nad terénem, protože několikacentimetrová vrstva izolace je zavěšena nad neporušenou dlažbou. Pro správné provedení je třeba budovu odkopat podél celé zateplené fasády, a to v hloubce minimálně 30 cm. Přitom zkontrolujte a případně doplňte izolaci stěn po celé výšce suterénu nebo základů a poté zaizolujte zónu pod pásem nebo dlažbou (například vodotěsným extrudovaným polystyrenem). Při obnově povrchové úpravy terénu vedle budovy umožněte odtok vody co nejdále od stěn.

Balkon a dešťové svody vs. zateplení

Dalším typickým problémem při zateplování fasády jsou balkonová zábradlí, která se "zabořují" do polystyrenového záklopu a nepřirozeně vyčnívají z fasády v důsledku změněných proporcí. Problematickým prvkem jsou také prostupy okapových trubek skrz parapet. Ty je zpravidla nutné předělat a upevnit trochu jinak.

Rekonstrukce fasády:

Obnova staré fasády - výměna oken

Pokud jsou renovace a zateplení fasády spojeny s výměnou truhlářských výrobků - stojí za zvážení posunout okna blíže k líci fasády a osadit je do roviny zateplení, přičemž styk okenních rámů se stěnou musí být zakryt pružnými těsnicími páskami. To přinese několik výhod, především se tím odstraní tepelný most v okenních otvorech. V bytě budeme mít širší parapet, což znamená více prostoru pro květiny, a na fasádě odpadne nepříjemný efekt propadajících se okenních "očí". Bude také snazší utěsnit vnější podokenní otvor, protože mu lze dát strmější sklon. Protože je užší, nevytváří prohlubně, které by vyžadovaly podporu zespodu.

Reprodukce, nebo změna fasády?

Zateplení fasády z vnější strany může vést ke ztrátě architektonických hodnot v podobě starých detailů, které nelze reprodukovat v polystyrenu, nebo ušlechtilého obkladového materiálu, jako je kámen, klinker nebo dřevo. Pokud chceme zachovat vzhled fasády, zbývá zateplit stěny zevnitř – to může být zdlouhavé a ne vždy zcela účinné. Dalším problémem vnitřního zateplení je zmenšení vnitřního prostoru.

Změna charakteru fasády

Architektonické detaily, které nemají velkou hodnotu, jako jsou opakující se rustiky s nekomplikovanou kresbou, jednoduché římsy, pásy otvorů a dokonce i frontonů, lze reprodukovat v polystyrenu. K dispozici jsou prefabrikované profily určené k lepení na stěny a není problém takové profily vyrobit podle výkresu. Podobné napodobeniny však mohou v některých případech jen necvičenému oku připomínat původní detaily vyvedené ve zdivu a fasádě starými řemeslníky, takže se ne vždy vyplatí je vytvářet. To však neplatí pro architektonicky hodnotné nebo dokonce památkově chráněné detaily fasády.

Zdroj: thisoldhouse.com, familyhandyman.com