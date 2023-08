Zdroj: Shutterstock

Radiátory lze natírat, když jsou studené. Nejlépe se to provádí při teplotě v místnosti 10 až 20 °C a vlhkosti vzduchu nižší než 80 %. Před natíráním je třeba radiátor očistit od starých nátěrů a rzi a poté jej zbavit prachu. Nejvhodnější je natírat radiátory, které byly odpojeny od systému a odstraněny ze zdi. Tento postup však vyžaduje odborné znalosti nebo určitou zručnost. Většinu radiátorů lze odmontovat bez vypouštění systému ústředního vytápění. Radiátory ale můžete natírat i tehdy, když jsou zavěšené na zdi. Stačí jen chránit podlahu a stěnu za nimi malířskou fólií.

Příprava povrchu

Pokud chcete pouze osvěžit zažloutlý radiátor, je třeba jej očistit od prachu a pokud je mastný, tak ho umyjte. Povrch můžete také jen opatrně zmatnit jemným smirkovým papírem a poté otřít vlhkým hadrem a nechat uschnout. Radiátory s odlupujícím se nátěrem a rzí je třeba před natíráním důkladně očistit a poté zbavit prachu. Starý nátěr a rez je třeba decentně oškrábat kovovým kartáčem nebo hrubým brusným papírem na orbitální nebo excentrické brusce. Do zákoutí mezi žebry se lze dostat přiložením brusného papíru na jemný špalík.

Jak natřít radiátor

Obrousit a odmastit

Úseky starého nátěru, které dobře drží, by se měly obrousit jemným smirkovým papírem, aby se zajistila přilnavost nového nátěru. Podklad připravený k lakování by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Po vyčištění by se měl radiátor otřít vlhkým hadrem, aby se zachytil prach. Na radiátorech, zejména těch, které stojí v kuchyni, se jistě nachází vrstva mastných zbytků. Proto je nejlepší je umýt vodou s mycím prostředkem, poté je otřít čistou vodou a nechat uschnout.

Nátěr radiátorů: jak se to dělá

Žebrované radiátory se nejlépe natírají úzkým štětcem s poměrně dlouhými štětinami na velmi dlouhé tyči, která umožňuje dosáhnout do různých zákoutí. Pro natírání deskových radiátorů můžete použít běžný plochý štětec se středně dlouhými štětinami. Barvy na radiátory lze nanášet stříkáním – buď malířskou pistolí, ale existují i speciální barvy ve spreji. Pokud se na povrchu po odstranění starého nátěru objeví prohlubně, je dobré natřít nejprve pouze tato místa (aby se vyrovnala tloušťka nátěru).

Četnost vrstev a čas prodlevy

Radiátory se natírají 2-3krát. Interval mezi nanášením postupných vrstev by měl být tak dlouhý, jak uvádí výrobce barvy. Může to být půl hodiny nebo i 8 hodin. Obecně platí, že povrch by měl být bezprašný, tj. neměl by se lepit na ruce. Radiátory se nesmí zapínat dříve než 24 hodin po natření.

