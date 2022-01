Zdroj: Shutterstock

Rámují se zpravidla obrazy, na které chcete upozornit. Pravidla rámování nejsou až tak složitá, stačí mít vnímavé oko a brzy do nich proniknete. V podstatě jde o věc vkusu, citu i prostředí, do něhož plánujete obrázek nebo mini galerii zasadit.

Co je skutečně základ

Rámy se často zhotovují ze dřeva, kovu či plastu. Některá díla se pak ponechávají holá, ale ta, jejichž základem je papír, se doporučuje ještě schovat pod sklo (obrazy na plátně nebo laminované se sklem se obvykle nedoplňují).

Sklo funguje jako ochrana proti interiérovým „nepřátelům“, zejména jde o prach a nečistoty, působení vlhka či světla, ale i vaše doteky. Rozměrná díla lze místo skla opatřit lehčím transparentním plexisklem. V tomto případě jen počítejte s horším čištěním a také se snáze poškrábou.

Skleněný nadstandard

Kromě běžného, ideálně matného skla můžete zvolit také antireflexní (eliminuje odraz okolního prostředí). Nebo speciální čiré sklo bez zelenkavého nádechu, téměř bez odlesků a mnohdy také s vysokým UV faktorem. Jde o vynikající volbu, jelikož propouští skoro veškeré světlo, přitom téměř nevytváří odlesky.

Vzít si pomocníka k věšení obrazu není na škodu. Ale pozor, nedávají ho příliš vysoko?

Jak funguje pasparta

Obrazy se můžou zasadit do pasparty - kartonu nevýrazné, nebo poutavější barvy se šikmým řezem. Zadní strana se opatřuje pevnou podložkou, přední sklem a vše se vloží do rámu. Pro nejlepší efekt je zásadní volba správné šířky pasparty, která nemusí být jen jedna, a také její či jejich barvy. Rozhodně vždycky neplatí, že malý obrázek automaticky potřebuje malou paspartu. Naopak: čím je pasparta širší, tím spíše jí bude slušet tenčí a jednoduše provedený rám, který na sebe nestrhne pozornost.

Více obrazů, různé rámy

Stěny v interiérech často zdobí malé galerie, skupiny menších obrázků. Jednou z častých chyb je skládat k sobě tematicky různorodé zátiší. Držte se jednoho tematického pojítka. Například rodinných fotek. Nebo grafik. Případně obrazů s květinovými náměty. Přírodními. Městskými… A nebojte se dopřát jim různé rámy. Nejde jen o jejich velikost, roli hraje i barevnost nebo (ne)přítomnost pasparty. Možná byste to neřekli, ale právě kombinace různých velikostí i tvarů rámů působí více přirozeně.

Jak je (ne)pověsit

Standardně se doporučuje věšet obrazy tak, aby se jejich střed nacházel ve výšce očí. Obrazy různých rozměrů je také lepší instalovat podle středů, a nezarovnávat je s ohledem na jejich horní, nebo dolní okraj. Když máte velkou zeď a malé obrazy, pověste je jinak než do řady, třeba do tvaru čtyřúhelníku (pak vypadají větší). Pokud chcete na zeď dva nebo tři obrazy vedle sebe či nad sebou, ponechte mezi nimi menší mezeru. Doporučení menších mezer platí rovněž pro věšení nad nábytek. A funguje také pravidlo dvou třetin - to je obvykle ideální šířka obrazu vůči šířce nábytku, nad kterým visí.

