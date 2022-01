Zdroj: Pexels

Obývací pokoje spojené s jídelnou jsou oblíbeným řešením, když bydlíte v malém bytě a jídelní stůl se židlemi se vám už nevejde do kuchyně. Zatímco u velkých bytů uspořádání není problém, u malých je to trochu oříšek. Všechno ale jde s trochou snahy. Máme pro vás tipy, jak prakticky zařídit moderní obývací pokoj s jídelnou, když máte k dispozici pouze pár metrů čtverečních.

Jídelní stůl a židle by měly být umístěné co nejblíže ke kuchyni Autor: Pexels

Jak uspořádat obývací pokoj s jídelnou

Základem praktického uspořádání malého obývacího pokoje s jídelnou je dobré plánování a trocha fantazie. Místnost si můžete naplánovat například na milimetrový papír. Zakreslete na papír tvar místnosti ve zmenšené velikosti a dokreslete nábytek podle toho, jak byste si ho představovali rozestavěný. Pokud zjistíte, že někde máte málo místa na průchod nebo se vám plánek nebude líbit, zkoušejte to do té doby, než budete s výsledkem spokojeni.

Při plánování myslete také na to, že jídelna je spojovacím prvkem mezi kuchyní a obývacím pokojem. Proto by měly být jídelní stůl a židle umístěné co nejblíže ke kuchyni. Velikost stolu i počet židlí je ovlivněný velikostí prostoru. V zásadě ale platí, že stůl se vždy pořizuje se dvěma místy navíc, než kolik je členů v domácnosti. Skvělým řešením do malých bytů je rozkládací stůl, který rozložíte jen tehdy, když přijde návštěva. Důležitý je také tvar stolu. Kulatý sice působí elegantně, ale zabere mnohem více místa. Proto do malých obývacích pokojů s jídelnou volte čtvercový či obdélníkový tvar.

Obývací pokoj spojený s jídelnou Autor: Pexels

Místnost slaďte barvou i stylem

Pokud chcete spojit více místností v jednu, myslete na barevné uspořádání. Nejvhodnějším řešením, jak vymalovat obývací pokoj, je zvolit jednu barvu nebo monochromatické ladění. To znamená, že část obývacího pokoje bude vymalovaná vybranou barvou a jídelní část o stupeň jiným tónem této barvy. Samozřejmě můžete zvolit i barvy odlišné, dejte si ale pozor, aby se vzájemně netloukly a hodily se k sobě.

V posledních dvou letech je velmi oblíbený „urban jungle” styl. Zelená barva, dřevo, přírodní materiály a spousta pokojových květin jsou vhodné zejména pro malé prostory. Skvěle také vypadá obývací pokoj s jídelnou ve „scandi” stylu, kterému dominuje minimalismus, jednoduchost, světlé či pastelové barvy a přírodní dřevo. Tyto dva styly a barvy vizuálně zvětší a sjednotí jakýkoliv prostor.

Malé obývací pokoje spojené s jídelnou doporučujeme nechat otevřené Autor: Pexels

Jak rozdělit obývací pokoj

Malé obývací pokoje spojené s jídelnou doporučujeme nechat otevřené. Rozdělení by totiž mohlo pokoj opticky zmenšit. Pokud ale i přesto chcete útulný obývací pokoj s jídelnou rozdělit, jde to hned několika způsoby. Strukturovat ho můžete pomocí otevřených regálů či komod. Moderní jsou také stylové paravány. Nenásilně oddělit jídelnu od obýváku můžete i kusovým kobercem, který položíte pod jídelní stůl a židle.

Nezapomeňte na vhodné osvětlení

Zaměřte se zejména na doplňkové osvětlení, které osvětluje jednotlivé části místnosti, než na to centrální. Základ tvoří světlo nad jídelním stolem. Hodí se zejména svítidlo s nastavitelnou výškou či regulací intenzity, protože u stolu trávíme hodně času. V obývacím pokoji zase rozmístěte osvětlení podle druhů činností. Můžete využít bodovky, různé stojací i nástěnné lampy. Praktické jsou také LED pásky, kterými se dá osvětlit obývací stěna. Při sledování televize je ale vhodné tlumené a rozptýlené světlo.