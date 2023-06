Zdroj: Shutterstock

Přišlo léto a s ním i čas výletů do přírody. Stejně jako loni, i letos je hlášena vysoká aktivita klíšťat. Způsobů, jak se před nimi ochránit, je celá řada. Můžete si třeba zkusit vyrobit vlastní repelent z octa.

Sezóna je v plném proudu. Ať už se chystáte vyrazit do lesa, do parku, nebo k vodě, pamatujte na to, že je vhodné se vybavit prostředky proti klíšťatům. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) totiž i letos již od května varuje před vysokou aktivitou klíšťat.

Další variantou je například příprava vlastní domácí tinktury. Jak na to, se dozvíte ve videu:

Bylinný repelent s octem, jak na to?

A jak si podomácku vyrobit octový repelent? Je to jednoduché, stačí vám k tomu pár základních ingrediencí: ocet, voda a bylinky, zejména lze doporučit rozmarýn, levanduli, hřebíček nebo tymián.

Nejprve si uvařte bylinkový čaj. V případě rozmarýnu, levandule i tymiánu jsou účinnější odvary z čerstvých bylinek, ale lze použít i sušenou variantu.

Do jednoho litru vroucí vody přidejte hrst čerstvých (asi 200 gramů) nebo sáček (asi 100 gramů) sušených bylin. Následně nechejte směs vychladnout. Studenou směs poté přeceďte přes jemné sítko. V závěru přidejte jednu až dvě lžíce vinného octa a máte hotovo. Opravdu to není žádná věda.

Skladování domácího přípravku

Vzniklou octovo-bylinnou směs přelijte do láhve a skladujte v lednici. Vhodnou nádobou k uchování domácího repelentu z octa je rozprašovač. Před procházkou si na sebe párkrát šplíchněte svůj repelent a můžete vyrazit do přírody.

