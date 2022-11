Zdroj: shutterstock

Borůvky kanadské nejsou pro naše podnebí úplně přirozené, s trochou péče a hnojivy je u nás ale zvládne pěstovat skoro každý. Právě proto je ale u nich nezbytná pečlivá příprava na zimu.

Zazimování borůvek

Pokud borůvky pěstujete v zemi, pak je postup opravdu jednoduchý. Připravte se na mulčování borůvek. Ideální na tuto činnost jsou piliny či hobliny z jehličnanů. Mulčovací směs nasypte ke keři a vyskládejte alespoň do deseticentimetrové výšky. Nebojte se přitlačit, ať rostlinu pořádně utěsníte.

Pokud máte borůvky v květináči, myslete na to, že jsou zimou ohroženy násobně více než ty v zemi. Nejlepší je, pokud máte prostor, zasadit borůvky do země a zamulčovat. Pokud to nejde, přemístěte borůvky v květináči do závětří a obalte je slámou, jutou, chvojím, případně i bublinkovou fólií a polystyrenem. Obzvláště mladé keře přemístěte. Nejlépe pak do skleníku a přikryjte je bílou netkanou textilií.

Borůvky zlehka zalévejte do doby, než zamrzne půda.

Zdroj: ireceptar.cz