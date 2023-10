Zdroj: Shutterstock

Ucpané okapy mohou způsobit několik druhů škod způsobených vodou. Mohou přetékat, což způsobí erozi půdy, praskliny základů a zaplavení sklepa, nebo se voda může vrátit do střechy a stropu. Když se voda dostane do míst, kde nemá co dělat, mohou se v nich začít množit plísně a houby. Odtok vody může dokonce vyhloubit příkopy na dvoře a poškodit terénní úpravy. Ochrany okapů pomáhají blokovat škůdce a nečistoty, které způsobují ucpání, a tím zabraňují škodám způsobeným vodou.

Ochrana okapů

Majitelé domů si dnes mohou vybrat z několika typů ochranných krytů okapů. Každý typ má své výhody i nevýhody. Pěnové kryty okapů se umisťují dovnitř okapů. Dodávají se v různých tvarech a velikostech, aby se zajistilo jejich těsné uchycení. Zatímco voda by měla pěnou snadno procházet, většina nečistot zůstane venku. Nevýhodou pěnových ochran okapů je, že jsou náchylné k namrzání a smršťování. Ačkoli jsou relativně levnou variantou, časem se jejich vlastnosti zhoršují. V důsledku toho je třeba je každých několik let vyměnit.

Top 5 nejlepších ochranných žlabů 2023

Kartáče v okapech

Kartáčové ochrany okapů se rovněž umisťují dovnitř vašich okapů. Připomínají velké kartáče na láhve nebo čističe trubek s tuhými štětinami a při správné údržbě mohou snadno vydržet pět let i déle. Přestože jsou kartáče na okapy účinné proti velkým nečistotám, drobné nečistoty mohou uvíznout ve štětinách. Budete muset kartáče vyjmout a pravidelně je postříkat, abyste odstranili nahromaděné nečistoty. Pokud hledáte možnost nenáročné údržby, kartáče nemusí být tou nejlepší volbou.

Pletivo proti nečistotám

Tento druh ochrany okapů se obvykle zasouvají pod první řadu šindelů na střeše. Mohou to být perforované kusy kovu nebo plastu, případně mohou připomínat oplocení nebo pletivo. V každém případě sedí spíše na horní straně žlabů než uvnitř. Výkonnost a životnost ochranných mřížek okapů se liší v závislosti na konstrukci a většina z nich vyžaduje pravidelné čištění, aby se odstranily všechny nečistoty zachycené v otvorech. Síťkové kryty okapů však mohou být snadno instalovatelnou a cenově výhodnou variantou pro kutily.

Mikrosíťovina v okapu

Ochrany okapů z mikrosíťoviny se podobají ochranám okapů ze síťoviny či pletiva, ale mají mnohem menší otvory. Jsou účinné a v závislosti na typu se poměrně snadno čistí. Někteří výrobci dokonce nabízejí možnost instalace pro domácí kutily. Nejúčinnější ochranné kryty okapů z mikrosíťoviny obvykle vyžadují odbornou instalaci a mají vyšší cenu než ochranné kryty okapů z pletiva. U nejlepších značek se však jejich cena obvykle vyplatí pro jejich dlouhou životnost a účinnost.

