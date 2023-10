Zdroj: pixabay.com

Když rtuť teploměru padá hlouběji a hlouběji, je čas zamyslet se nad svou kosmetickou rutinou. Sychravé počasí, vítr a nízké teploty mohou naší pleti pořádně zatopit. Vysušují ji, způsobují její začervenání a mohou přispívat ke vzniku nepříjemných ekzémů. Není ale důvod k panice, s pár triky a pravidelnou péčí můžeme svou pleť chránit a udržet ji v top stavu.

Základem je bezesporu hydratace

V zimních měsících bychom měli sáhnout po hutnějších krémech, které pokožku nejen hydratují, ale také ji chrání před nepříznivými vlivy počasí. Není na škodu investovat do kvalitního hydratačního séra, které pleti dodá potřebné vitaminy a minerály.

Nezapomínejte také na denní ochranný krém s UV filtrem, protože i v zimě může slunce naši pleť poškodit. A co teplé nápoje? Ty mohou být vaší tajnou zbraní! Zelený čaj nebo bylinkové čaje pomáhají hydratovat tělo zevnitř a dodávají pleti potřebnou vláhu.

Péče o pleť nekončí u hydratace

Věnujte pozornost i pravidelnému čištění. V zimě se mohou naší pokožce hodit jemnější čisticí přípravky, které ji nevysušují. Peeling používejte s mírou, abyste pleť zbytečně neiritovali. A co masky? Ty by v zimní péči o pleť rozhodně neměly chybět. Vyberte si hydratační nebo výživnou masku, která pleti dodá zpět její pružnost a vitalitu. A nezapomínejte na rty! Balzám na rty by měl být v zimních měsících vaším nejlepším přítelem.

Pro svěží a hydratovanou pleť v zimních měsících můžete vyzkoušet následující recept na domácí pleťovou masku. Potřebovat budete jedno zralé avokádo, které je bohaté na zdravé tuky a hydratuje pleť, lžíci medu pro jeho antibakteriální a hydratační vlastnosti a lžíci olivového oleje, který pokožku vyživí a ochrání.

Avokádo rozmačkejte vidličkou na hladkou kaši, přidejte med a olivový olej a důkladně promíchejte. Masku naneste na očištěnou pleť a nechte působit 15-20 minut. Poté masku opláchněte teplou vodou a pokožku jemně osušte. Tato maska zanechá vaši pleť nádherně hebkou, hydratovanou a plnou života, přesně to, co potřebujeme v období sychravého počasí.

Neměli bychom zapomínat ani na noční režim

Noční krémy jsou obvykle hutnější a bohatší, a proto jsou ideální pro regeneraci pleti během chladných nocí. Dopřejte si také dostatek spánku, protože právě v noci naše pokožka nejvíce regeneruje. A co oči? Proti tmavým kruhům a otokům pomůže chladivý gel nebo sérum. Nebojte se také experimentovat s různými oleji, které mohou vaší pleti dodat potřebnou výživu a ochranu.

