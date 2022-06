Zdroj: shutterstock

Ocet má doma skoro každý. Sežeňte k němu rozmarýn, levanduli, tymián nebo hřebíček. Vyhněte se běžnému koření. Vždy je lepší mít bylinku čerstvou, pokud se nerozhodnete pro hřebíček.

Jak na to?

Uvařte čaj z bylinky, kterou jste si vybrali. Bude potřeba aspoň litr vody. Ten přiveďte k varu, vhoďte do něj bylinku a stáhněte plamen. Pod pokličkou nechte vychladnout. Odvar poté přefiltrujte. Do hotové směsi dejte ještě lžíci vinného octa, promíchejte a přelijte do spreje.

Podobně můžete smíchat litr vody, lžíci octa a šest kapek jakéhokoli esenciálního oleje.

Klíšťata přenáší plno nemocí, proto nepodceňte prevenci a vybavte se tímto repelentem kdykoli, když vyrazíte mimo město. Nezapomeňte se postarat i o své mazlíčky.

