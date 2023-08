Zdroj: Shutterstock

Stavby, stromy, porosty vyšší než tři metry, složené dřevo nebo třeba chmelnice, nic z toho by se nemělo vyskytovat v ochranném pásmu elektrického vedení či plynovodu. Tento prostor vymezuje energetický zákon a je určený k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu sítí, a také k ochraně života, zdraví a majetku. Přesto v poslední době přibývá případů, kdy lidé tyto předpisy porušují. Většinou nevědomky, ale někdy také úmyslně. Energetici doporučují ověřit si uložení sítí na pozemku už při jeho koupi a na pozdější benevolenci úřadů se v žádném případě nespoléhat.

Stavba rodinného domu v ochranném pásmu je asi největší problém. „Neoprávněných zásahů v ochranném pásmu evidujeme ročně stovky a každý rok jich mírně přibývá. Trvalých staveb vznikne v pásmu za rok jen několik, ale i to je dost. Vždy jde o černou stavbu, která by měla být odstraněna, což by pro majitele vzhledem k vysokým investicím často znamenalo fatální finanční následky,“ říká Petr Nováček, vedoucí oddělení Řízení provozu E.ON Distribuce.

Pozemek prověřte, ušetříte si nepříjemnosti

Energetici proto doporučují pozemky před zahájením jakýchkoliv prací nebo nejlépe už před koupí pečlivě prověřit. „Setkali jsme se s případy, kdy prodejci zájemcům o koupi pozemku tvrdili, že vedení na pozemku není žádný problém. Že stačí zavolat na zákaznickou linku a domluvit se na přemístění dotčeného vedení. Tak jednoduché to ale opravdu není,“ upozorňuje Petr Nováček. Jen pro představu: E.ON Distribuce ročně vybuduje 1 800 přeložek, což není mnoho.

Nejlépe poradí sami energetici

Přeložení elektrické nebo plynové sítě je složité a nákladné, hlavně v případech, kdy plánovaná přeložka vyžaduje souhlas majitelů sousedních pozemků. Náklady na přeložení sítě přitom hradí vlastník pozemku. Uložení sítí na svém pozemku a v jeho blízkém okolí si člověk může ověřit přímo u distribuční společnosti, která vedení spravuje. Například zmíněná E.ON Distribuce umožňuje orientační náhled na stránkách www.eon-distribuce.cz. Zde také mohou lidé podat online žádost o oficiální stanovisko, takzvané Vyjádření k existenci sítí, a později tu vyřídí i případnou žádost o přeložku.

Příklad z praxe

Rodina paní Novákové z Brněnska hledala pozemek, kde by její zeť mohl postavit rodinný dům s dílnou a později zařídit malé hospodářství. Těsně kolem vyhlédnuté parcely, která byla jinak ideální, však vedlo elektrické vedení. „Proto jsme zašli v Brně na pobočku energetické společnosti a tam nám vytiskli celý seznam věcí, na které si musíme dát pozor. Všechno nám srozumitelně vysvětlili, ukázali na mapě, kde je ochranné pásmo a v jaké vzdálenosti od vedení můžeme stavět. Ukázalo se, že u námi vyhlédnutého pozemku nebude elektrické vedení až takový problém. Takže to nakonec dopadlo dobře a parcelu jsme koupili,“ popisuje Jitka Nováková. Ne každý ale uvažuje tak jako Novákovi.

Porušení ochranného pásma

Ochranné pásmo kolem elektrických a plynových sítí se pohybuje v rozmezí od jednotek do desítek metrů. Záleží na tom, jestli je vedení venkovní nebo v zemi a jaká je napěťová hladina nebo tlaková úroveň. Pokud by to chtěl někdo riskovat a se stavbou začít bez ohledu na sítě, energetici upozorňují, že vedení pravidelně kontrolují a na případná porušení předpisů nakonec vždy přijdou. „Informace pak musíme předat jak na příslušný stavební úřad, tak na Energetický regulační úřad,“ poznamenává Petr Nováček. Od stavebního úřadu může viník dostat pokutu v nejzazším případě až 200 tisíc korun, od ERÚ dalších 100 tisíc. Navíc po něm energetici mohou chtít náhradu případných škod.

Často dojde i na bourání

Drobné stavby se kvůli porušení energetického zákona často musejí úplně odstranit. „Běžně se bourají různé přístavby, přístřešky, dokonce i haly v majetku právnických osob,“ říká Petr Nováček. Rodinné domy dosud bývaly odstranění ušetřeny, tuto praxi by však nyní energetici rádi změnili. „Veřejnost i zpracovatelé projektové dokumentace si na to zvykli a excesů přibývá. Dlouhodobě tato situace rozhodně nebude udržitelná,“ poznamenává.

