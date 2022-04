Zdroj: Shutterstock

Koleda o Velikonocích probíhá tradičně. Pomlázka – koleda – vajíčka a k tomu štamprle. Co takhle letos zkusit něco méně tradičního, než se do panáku dává každý rok?

Mirabelkovice

Zámecké palírna v Blatné Baron Hildprandt nabízí novou limitovanou edici Mirabelkovice. Má 50 % alkoholu. Jejím „otcem“ je mistr destilatér Václav Šitner. Nabídne chuť perfektně uzrálé mirabelky a díky velkému podílu pecek v dužině ji skvěle doplňuje lákavá vůně mandlí. Nejlépe si Baron Hildprandt Mirabelkovici vychutnáte při pokojové teplotě, kdy se může plně rozvinout její chuť i vůně.

Exkluzivní novinku Baron Hildprandt Mirabelkovice seženete pouze na e-shopu Alkohol.cz a v kamenném obchodě Gurmetum, a to za 719 Kč za 0,7l lahev.



Co si takhle degustovat?

Palírna U Zeleného stromu připravila na Velikonoce degustační sadu s oblíbeným Heffronem Original a novými rumy této značky. Uvnitř najdete tři produkty řady Heffron v 0,2l balení. Ochutnat můžete pětiletý rum Heffron s výraznými dřevitými tóny a dozvuky tropického ovoce a desetiletý rum Heffron karamelové barvy s dokonale vyváženou paletou chutí a vůní, oba tyto rumy zrály v sudech po bourbonu. Do třetice nesmí chybět oblíbený rum Heffron Original, se kterým můžete novinky při společné degustaci porovnat. Orientační cena je 449 Kč.

Mrtvý králík

Na velikonoce se peče velikonoční zajíček a pak se mu uřízne nožem hlavička. Tak proč nepotrestat podobně i králíka? Mrtvý králík (Dead Rabbit) je dobrota.

Samozřejmě je to nadsázka. Oceňovaný newyorský bar The Dead Rabbit, známý po celém světě, přišel s vlastní exkluzivní irskou whiskey stejného jména. Název této whiskey i jejího mateřského podniku je inspirován pouličním gangem, který působil v New Yorku do poloviny 19. století. Samotná whiskey je pak vyváženým blendem irské jednosladové a obilné whiskey. Tento blend následně zrál po dobu pěti let v amerických dubových sudech po bourbonu. Poté whiskey dozrávala ještě ve speciálních malých sudech z panenského amerického dubu. Lehké aroma s tóny dubu a karamelu přechází v plnou chuť s dlouhým závěrem. V chuti převládá jemná vanilka s tóny fíku a muškátového oříšku. Závěr se vyznačuje kombinací vanilky a černého pepře. Irskou whiskey The Dead Rabbit zakoupíte na www.1er.cz za cenu 970 Kč.

Lehce

Ti, co mají rádi rezavý mok, můžou sáhnout po něčem zajímavějším, než jsou europiva. Co takhle nějaký dobrý kousek z jabloneckého pivovaru Volt? Aby koledníci nebyli hned u druhých dveří odrovnaní, je tu třeba krásně lehký a svěží Summer Ale Startér. Má jen 3 % alkoholu, takže je to svěží devítka. To však neznamená, že by nechutnala dobře. Ve vůni je výrazně cítit citron s grepem, ale znatelné je i tropické ovoce či lehce kiwi a manga. Pivo je krásně pitelné a zároveň více hořké, což ve spojení se teplem a sluncem je úžasně osvěžující nápoj. V chuti je znatelná hořkost s doznívajícími tony citrony a grepu. Objednat se může jak v KEGu, tak i v lahvích. Cena 81 Kč.

Caracas

S rumem Caracas Club vyrazíte hodně daleko. Pchází z daleké Venezuely a svou domovinu vám umožní řádně vychutnat. Na jazyku i v nose vás pošimrá kakao, banány, fíky a mix citrusových plodů. Rum je vyráběn z blendu 8- a 10letých těžkých i lehčích rumů, které poctivě zrály v sudech ze dřeva bílého dubu, v nichž se původně stařil bourbon. Perfektně vyvážený proces kvašení, destilace a zrání, to vše navíc v jedinečných podnebných podmínkách karibských tropů umožňuje rumu Caracas Club promítnout do chuti i vůně samotné srdce Venezuely.

V nabídce jsou dvě verze, a vy si tak můžete vybrat, kterou upřednostníte, nebo zda ochutnáte obě. V aroma rumu Caracas Club Añejo 8 años ucítíte vanilku, koření, oříšky a dřevo, v ústech pak rozeznáte opět sladké koření, oříšky a dřevité tóny. V případě rumu Caracas Club Nectar vás dostane vůně švestek a rozinek za doprovodu kakaa, koly a flambovaných banánů a fíků. Obě rumové novinky z Venezuely naleznete na webu společnosti Premier Wines & Spirits www.1er.cz.