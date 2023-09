Zdroj: Shutterstock

Oči jsou okna do naší duše, to dnes potvrzují i vědecké výzkumy. Ale stejně tak dokáže změna barvy očí signalizovat některý zdravotní problém. Kdy jste byli u očaře?

Nejběžnější jsou oči hnědé, pak následují modrá a zelená kukadla, byť někteří lidé mají i oči šedé či šedozelené, případně jiné. Je to dílo náhody, nebo jde o záměr? Kvůli čemu se barva očí mění? A kdy máte zpozornět?

Tohle video vysvětluje, proč jsou oči dobrým barometrem našeho zdraví:

Nejde jen o rodiče

Donedávna se tradovalo, že barva vašich očí rovná se mix zbarvení očí vaší matky a otce. Což není úplně přesné. Jakou máte barvu očí, určuje několik generací vašich předků. Je to podobné jako s vlasy. Možná se divíte, proč jste rusovlasí, když rodiče mají vlasy hnědé, ale stačí zapátrat v předchozích generacích. Určitě objevíte nějakého pra- či praprapředka s rezavou kšticí.

Kdo oči obarvil

Když se bavíme o barvě očí, mluvíme konkrétně o duhovce. Jakmile má duhovka hodně pigmentu melaninu zepředu i zezadu, výsledkem bude hnědá až hnědozelená barva. A když duhovka obsahuje melaninu méně, nebo dokonce z jedné strany chybí, vaše oči budou modré, případně šedomodré. Aby toho nebylo málo: finální zbarvení očí ovlivňuje také struktura (hustota) a složení duhovkových vláken, která pokrývá pigment vypadající jako malé hrudky.

Některá antiglaukomatika (používají se u zeleného zákalu) skutečně můžou změnit barvu očí

Proč se mění oči dětí

Většina dětí v našich zeměpisných šířkách se narodí se šedomodrýma očima, jejich duhovky jsou téměř bez pigmentu. Teprve za pár let se projeví genetická výbava předků, a to díky působení sluníčka. Skutečně až potom, co se děti setkávají se sluncem, se začíná tvořit melanin a mění se barva očí. Kolem třetího roku věku dítěte už byste měli mít jasno, jaká kukadla ho budou provázet životem.

U dospělých zpozorněte

Drobná odchylka v odstínu barvy očí nemusí vadit. Pozor si však dejte na radikální změnu. Může být způsobená dlouhodobým stresem. Nebo i chronickými chorobami, například nervové soustavy. Nepodceňujte ani záněty duhovky, i ty můžou změnit barvu očí - na zelenou. Existuje více typů zánětů, někdy se také pojí s dalšími nemocemi, třeba artritidou (zánět kloubů). Ke změně barvy přispívají rovněž hormonální bouře. A samozřejmě úrazy oka, v tomto případě se oko mění dozelena.

Vadí i některé léky

Některá dlouhodobě používaná antiglaukomatika, jež se nasazují u zeleného zákalu (glaukomu), můžou změnit barvu očí. Například ty původně modré zhnědnou. Zajímavé však je, že samotný zelený zákal v dnešní době nemění barvu očí. Svůj název totiž získal z dávné minulosti, kdy se neléčil, oko osleplo a kvůli tomu získalo zelenomodré zbarvení.

Pozor na kataraktu

Katarakta neboli šedý zákal je však „jiná káva“. U hodně rozvinutého šedého zákalu opravdu může dojít ke změně barvy oka, nikoliv však duhovky. Mění se zbarvení zornic (lidově zvaných panenky) z černé na šedou, nažloutlou nebo dokonce až na bílou.

Proto byste v každém případě, kdy máte pocit, že vidíte jinak než dříve, měli promptně vyrazit k očnímu lékaři.

