Zdroj: M.Moira/Shutterstock.com

Blíží se zima a s ní i sněhová nadílka. Zatímco děti se nemohou bílých závějí dočkat, pro motoristy to taková radost není. Odklízení sněhu není zrovna lehká práce, naštěstí existují motorové zametače, které se téhle nepříjemné povinnosti zhostí za vás.

Odklízení sněhu k zimě patří, ale není to zrovna příjemná součást zimního koloritu. Naopak připomíná spíš sisyfovskou práci – ráno před cestou do práce je nutné si odházet cestu a večer při návratu nanovo. Navíc tahle práce zrovna nesvědčí zádům, zabírá dost času, a při neustálém opakování začne nepříjemně připomínat dřinu. A dřina to skutečně je – je spočítáno, že kdo vlastní průměrně velký dům se zahradou, za zimní období odklidí z jeho blízkosti a z přístupových cest při průměrné sněhové nadílce až 60 tun sněhu, což znamená dva železniční vagony!

Motorové zametače odklidí nejen sníh

Naštěstí existuje dostupná technika, která dokáže tuhle dřinu výrazně ulehčit. Samozřejmě se nevyplatí na malé dvorečky, které zvládnete s hliníkovou lopatou nebo hrablem, pro větší pohodlí vybaveným kolečky. Na větší plochy už ale stojí za to uvažovat o nákupu specializovaného stroje. Neušlapaný prašan můžete odfoukat zahradním vysavačem, který používáte na spadané listí. Anebo si můžete pořídit multifunkční zametač, který vám usnadní nejen odklízení sněhu, ale i celoroční úklid prostor kolem domu.

Tipy na multifunkční motorové zametače

Motorový rotační kartáč Hecht 8616 SE zvládne nejen sníh, ale i celoroční úklid kolem domu Autor: Hecht.cz

Motorový rotační kartáč – HECHT 8616 SE

Motorový rotační kartáč s elektrickým startérem a světlometem, který celoročně zvládne veškerý úklid chodníků, cest a dalších prostor v okolí domu. Díky jednoduchému systému výměny příslušenství lze z kartáče během jedné minuty vytvořit například plnohodnotnou sněhovou frézu nebo shrnovač – radlici. Samotný rotační kartáč lze doplnit zachytávačem smeteného odpadu. Pro pojezd vpřed jsou k dispozici čtyři rychlosti, pro pojezd vzad dvě. Pro zametání ve špatně dostupných zákoutích lze přímo z místa obsluhy ovládat směrový náklon kartáče. K dostání za 19 990 Kč na www.hecht.cz a v kamenných prodejnách Hecht po celé ČR.

Motorový zametač Hecht 8101 S si poradí s jakoukoliv sněhovou nadílkou, a nejen tou Autor: Hecht.cz

Motorový zametač – HECHT 8101 S

Motorový rotační kartáč se šířkou záběru 100 cm, rychlost otáčení lze nastavit od 180 do 350 ot./min. V kombinaci s volbami rychlosti pojezdu tak může obsluha zvolit poměr rychlosti pojezdu a otáček kartáče podle potřeb. Díky propracovanému designu je většina ovládacích prvků pohodlně dostupná přímo z místa obsluhy. Řídítka jsou výškově nastavitelná, pákou pod nimi lze pohodlně nastavit i sklon kartáče. Kartáč je vybaven elektrickým startérem z baterie, zachována zůstala i možnost klasického ručního startu táhlem. Kartáč lze doplnit volitelným příslušenstvím, jako je zachytávač smeteného odpadu, a radlicí. Ve spojení s radlicí se tak kartáč v zimě promění ve výkonné zařízení k úklidu sněhu. K dostání za 24 990 Kč na www.hecht.cz a v kamenných prodejnách Hecht po celé ČR.

Zdroje: informační materiál firmy Hecht, hobby.blesk.cz