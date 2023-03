Zdroj: shutterstock

Máte doma orchideje? Pak si možná právě teď kladete otázku, co s nimi, když už odkvetly? Je lepší je nechat být, nebo ostříhat? Panuje mnoho různých názorů a může být opravdu těžké se v tom zorientovat. V následujícím článku si vše shrneme a budete mít konečně jasno!

Orchideje nádherně kvetou, a je nám tedy jasné, že se z jejich květů chcete těšit každý rok. Názory na to, jak se o orchidej po odkvětu starat, se ale různí. I přesto se vám pokusíme dnes vše podstatné shrnout.

Stříhat, nebo nechat být?

To je velká otázka, na kterou není jednoznačná odpověď. Někdo říká, že stvol můžete ustřihnout úplně celý, jiní zase, že pouze jeho část. Část zahradníků ho dokonce nestříhá vůbec. A poslední skupina říká, že je to úplně jedno. Ať už se rozhodnete jakkoli, orchidej to zvládne a pokvete i další rok.

Nic nezkazíte tím, když budete orchidej stříhat opatrně, rozhodně ne celý stonek. Měli byste ho pouze zkrátit, a to k prvnímu zdravému puku. To je část, která vypadá jako jizva a je pod posledním květem. Pokud máte orchidejí víc, můžete každou zastřihnout trochu jinak. Příští rok pak budete vědět, který typ zastřihnutí sedí právě orchidejím v prostředí u vás doma.

Mnohem důležitější je výběr odrůdy

Pokud chcete, aby vaše orchidej kvetla i několikanásobně, řiďte se rady odborníků. Dle kurátorky tropických rostlin Romany Rybkové je výhodné koupit si třeba orchidej Phalaenopsis, která kvete v mnoha barvách. Její hlavní výhodou je, že na odkvetlém stvolu dokáže vytvořit nová poupata a tím pádem kvete klidně dvakrát nebo třikrát.

Zdroj: ireceptar.cz, chalupari-zahradkari.cz