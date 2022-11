Zdroj: shutterstock

Můžete byt sebevíc uklidit, ale pokud se nezbavíte nepříjemného zápachu, je to skoro k ničemu. Zápach zkazí jakýkoli dojem a působí velmi nečistě. Jak se zbavit zápachu z těžko větratelných míst? Jednoduše, pojďme si to přečíst.

V kuchyni může zapáchat ledacos. Pokud vás trápí smrad z lednice, vložte do ní rozkrojenou cibuli, ta z lednice vtáhne pach do sebe. Pak ji vyhoďte, už by se na vaření nehodila. Pokud vás trápí obecný zápach z kuchyně, který nejde vyvětrat, zkuste povařit aromatické bylinky v hrnci. Perfektní je máta nebo mateřídouška. Pokud zapáchají třeba kovové nádobky, zapalte v nich pár sirek. Zapáchající pánev zas můžete vypláchnout ohřátou vodou se solí a prkénko potřete rozkrojeným citronem.

A co skříně a botníky?

Nastěhovali jste se do nového bytu a skříně vám zapáchají. Cítíte z nich zatuchlé odéry? Vložte do nich misku s mletou kávou. Pokud vás trápí pach v botníku, zkuste boty vyprat, případně do nich přes noc nasypte jedlou sodu.

Zápach z toalety?

Zkuste nechat v koupelně vyhořet pár zápalek, to by mělo pomoci. Problém může být ale v odpadech, pak je potřeba vyčistit všechny odtoky – záchod, sprchu, vanu, umyvadlo – krtkem nebo podobným prostředkem. Když už jste v tom, je dobré zbavit se řas v nádržce toalety a umýt podlahy a zdi.

