Vyhnout se žmolkům na oblečení nebo bytovém textilu úplně nejde, ale odtrhávat je nebo snad zastřihávat nedoporučujeme. Zkuste to šetrněji s odžmolkovačem.

Určitě znáte čisticí samolepicí kartáč nebo kartáč na textil, ale ruční odžmolkovače můžou mít více podob. Jsou vybavené čepelemi (břity), které chrání kryt (nástavec, mřížka). Kromě svých rukou nic dalšího k likvidaci žmolků nepotřebujete. Komfortněji však pracují elektrické odžmolkovače, kdy čepele roztáčí elektromotorek. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Podle způsobu napájení

Nejběžnější je přístroj poháněný obyčejnými nebo nabíjecími tužkovými bateriemi, s obvyklou výdrží kolem 20 minut, případně více. Praktická věc, která se hodí kdekoliv, doma, v práci, na cestách.

Další variantu zastupují odžmolkovače s akumulátorem, stačí zapojit přístroj do zásuvky a vyčkat, až se nabije. Nemusíte dokupovat baterie, na jedno nabití pracují orientačně 40 až 50 minut, zato samotná doba nabití se pohybuje v řádech hodin.

Nebo si pořiďte odžmolkovač s kabelem, zapojte ho do zásuvky a pracujte, jak dlouho chcete, aniž by vás omezovaly baterie či jste museli čekat na nabití akumulátoru. Na druhou stranu jste omezeni délkou kabelu a bez elektrické energie a zásuvky to nepůjde. Spotřeba je však minimální.

Používané materiály

Většina elektrických odžmolkovačů má plastové tělo, břity můžou být vyrobené z více materiálů, levnějších i dražších. Čím kvalitnější, například nerez ocel nebo keramika, tím déle vám budou prokazovat své dobré služby (méně kvalitní břity se rychleji otupí).

A co rychlost

Elektromotorek slibuje určitý počet otáček, v řádech tisíců za minutu, abyste se žmolků zbavili opravdu rychle. Nicméně někteří výrobci tento parametr ani neuvádí.

Co sledovat u ochranné mřížky

Odžmolkovače mají čepele skryté pod ochrannou mřížkou s otvory (ty můžou být různě velké). Všímejte si průměru mřížky. Čím větší plocha, tím rychleji se žmolků zbavíte, což je fajn hlavně u čalounění, povlečení, potahů matrací a podobně. Když budete chtít odstraňovat žmolky zejména z oděvů, postačí průměr kolem 5 cm.

Některé přístroje mají výškově nastavitelnou hlavu nebo možnost posunu ochranné mřížky.

Jak padne do ruky

Bavíme se o malých přístrojích, jejichž váha se až na výjimky pohybuje v řádech desítek až pár stovek gramů. Přesto se vyplatí odžmolkovač osahat, abyste věděli, jak vám padne do ruky, a zkusit si s ním práci nanečisto.

Součástí přístroje je zásobník na žmolky, většinou odnímatelný, jehož kapacita se může lišit, často je doplněný průhledným krytem.

Něco navíc

Baterie si musíte kupovat zvlášť, u akumulátorových odžmolkovačů většinou dostanete nabíječku. Poměrně běžnou součástí bývá kartáček na čištění.

