Zdroj: Shutterstock

V některých zahradách si můžete všimnout tyčkových rajčat, která jsou vespod holá. Pěstitelé spodní listy odstraňují, protože se bojí plísně bramborové, která právě v letních měsících často ničí úrodu. Dává ale tento způsob ochrany opravdu smysl?

Ačkoliv se plíseň bramborová projevuje na spodních listech nejdříve, odborníci tento způsob odlistění doporučují pouze u sazenic, jejichž listy se dotýkají přímo země. V opačném případě může tato metoda způsobit spíše škody. Listy totiž umožňují rostlině dýchat a zároveň ji zásobují látkami, které mají vliv na vývoj a kvalitu plodů.

Kdy je odlistění vhodné?

Zkušení zahradníci doporučují, že ideální počet pro jednu rostlinu je osm až deset rajčatových plodů. Nejlépe dozrají, jsou pěkně vyvinutá a chutnají pak skvěle. Určitě není dobré listy trhat v době, kdy plody rostou a nabývají na velikosti, protože bez listů se rostlina neobejde a zároveň málo plodí. V době dozrávání už je však příliš velké množství listů zátěží.

Ke konci léta je dobré částečně odstranit rostlinám listy tam, kde stíní plodům. Je potřeba zajistit, aby dobře dozrály, měly šanci být na slunci a neohrožovalo je vlhko. Zároveň je třeba zalomit i vršek keře. Tvořily by se další plody, které by už neměly šanci dozrát, a samotné rostlině by to bralo energii.

Velkou chybou, kterou pěstitelé často dělají, je to, že rostlinu v období sklizně prakticky úplně odlistí. Plody sice „nabudou“ a rychleji dozrají. Potíž je v tom, že listy fotosyntézou vytvářejí všechny látky, které pak najdete v plodech. Takže, když chybějí listy, jsou rajčata vlastně jen vodnaté koule bez výrazné chuti. V době, kdy rajčata zrají, samozřejmě stále odstraňujte suché listy a také i nahnilá rajčata.

Zdroj: ireceptar.cz, nkz.cz