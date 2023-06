Zdroj: Shutterstock

Odvodnění je jedním z přirozených způsobů ochrany domu před vlhkostí ve stěnách a podlahách suterénu a přízemí. Má za úkol shromažďovat a odvádět spodní a dešťovou vodu, která se vyskytuje v okolí domu.

Co je to drenáž?

Stručně řečeno, drenáž je systém pro odvádění vody, která se hromadí v zemi a může ohrozit základy nebo stěny sklepa. Obvykle se skládá z trubek, které obepínají základy, a absorpčních jímek, do nichž je odváděna přebytečná voda. Ale není to dogma a drenáž může vypadat i jinak.

Odvodnění základů domu:

Kdy je drenáž nutná?

Zhotovení drenáže je nezbytné, když se pozemek nachází v oblasti s vysokou hladinou spodní vody, a to zejména v případě, kdy má půda nízkou propustnost.

Hydrogeologický posudek

Stav půdy a vody na pozemku zjistí hydrogeolog, který by měl pozemek prozkoumat předtím, než začnete stavět, a to ideálně ještě před koupí pozemku. Ujistěte se, že posudek obsahuje údaj o maximální, nikoliv aktuální hladině podzemní vody. Ta se totiž může v průběhu roku měnit.

Domy ve svahu

Odvodnění bude nutné také v případě, že váš dům má stát na svahu. Pokud by v tomto případě odvodnění chybělo, voda stékající po svahu by se zastavila u stěn sklepa a způsobila by jejich promáčení.

Myslete na budoucnost

Je lepší být před vodou v bezpečí než později litovat. Možná se vyplatí rozhodnout se pro drenáž, i když ji dnes nepotřebujete. Koneckonců, kdo může předpovědět, zda se hladina spodní vody za pár let nebo později nezvýší? Stačí pár mokrých sezón a hydrogeologické podmínky se mohou změnit.

Kdy je odvodnění potřeba?

Odvodnění je nutné tam, kde lze účinně snížit hladinu podzemní vody, udržovat ji na konstantní úrovni a následně ji vypustit do kanalizace, absorpční studny, odvodňovacího příkopu rybníka nebo rozvést po pozemku.

Kudy vede drenážní systém?

Drenážní systém je veden kolem domu nebo pod ním. Skládá se z perforovaných trubek uložených ve filtračním zásypu a usazovacích jímek včetně sběrné jímky, odkud je voda odváděna mimo chráněné území. Drenážní trubky musí ležet v mírném sklonu, aby voda gravitačně odtékala do jímek. Zásyp (štěrk frakce 2-30 mm) usnadňuje vsakování vody z půdy do potrubí. Někdy je možné provést jen lehkou francouzskou drenáž pouze ze štěrkového zásypu pod domem nebo kolem domu.

