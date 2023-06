Zdroj: Shutterstock

Mnoho domů nelze odvodnit a podsklepit kvůli velmi obtížným vodním poměrům na pozemku. V 21. století jsou samozřejmě známy technologické možnosti, jak ochránit jakýkoli dům před spodní vodou, ale vzhledem k vysokým nákladům vám doporučujeme předem provést cenovou kalkulaci. Drenážním pracím by měl předcházet hydrogeologický posudek a projekt i zhotovení drenáží by měly být zadány specializované firmě.

Tradiční vnější odvodnění

Drenáž je souhrnný pojem. Podívejme se proto, kolik variant existuje. Tradiční vnější drenáž je systém trubek, které jsou umístěny kolem podzemních částí domu. Jsou položeny na vhodně připraveném základu a umístěny v takové hloubce, aby nebyly výše než vodorovná izolace základových patek. Trubky mají perforaci, kterou se do nich dostává voda ze země. Perforace jsou dostatečně malé, aby se do nich nedostaly kamínky a neblokovaly průtok.

Odvodnění domu:

Výhody vnější drenáže

Tato drenáž se snadno zhotovuje. Ani její doplnění kolem stávajícího domu není obtížné. Drenážní trubky se obvykle umísťují hned vedle základových patek. Pak se jim říká nástěnné drenáže.

Odsazená drenáž Někdy je však nutné u vnější drenáže trubky umístit až pod úroveň základů budovy. V takovém případě povedou trubky ve vzdálenosti 2-3 m od základů a tato drenáž se nazývá odsazená drenáž. Odsazená drenáž se používá především u již stojících domů.

Tradiční vnitřní odvodnění

Někdy není možné obklíčit základy trubkami, například u řadového domu. V takovém případě je vnitřní drenáž jediným způsobem, jak základy odvodnit. Trubky se pak instalují v suterénu podél sklepních stěn, a pokud jsou místnosti velké, také jejich středem.

Drenáž ve sklepě

Nejvhodnější je položit drenážní instalaci na podlahu sklepa. To však znamená snížení výšky suterénu. Pokud by to mohlo ohrozit funkčnost sklepa, je lepší položit potrubí pod podlahu. Podlahu je ale nutné částečně rozebrat, aby bylo možné kopat do základů. Takový drenážní systém se v případě poškození ale špatně opravuje. Jeho zhotovení je také nákladnější než u vnějšího odvodnění. V jednom domě je možné zhotovit dva drenážní systémy - vnitřní a vnější. Voda z vnitřního drenážního systému pak odchází do vnějšího systému a odtud ven z domu.

Stavba drenáže

Na dno výkopu se položí vrstva geotextilie. Ta oddělí zásyp trubkového filtru od zeminy vyplňující výkop. Po položení geotextilie se na stěny suterénu nainstaluje izolace. Pokud je uvnitř stěny (v případě třívrstvé stěny), položí se nopková fólie, která chrání hydroizolaci. Místo tradičních izolačních desek lze stěny obložit drenážními deskami nebo rohožemi.

Revizní jímky

Součástí drenážního systému musí být revizní jímky. Ty se umísťují na každém ohybu nebo křížení potrubí. Šachty vystupují nad povrch výkopu. Musí být shora uzavíratelné, aby do nich nikdo náhodou nespadl.

Před připojením drenáže ke kanalizaci

Zjistěte, zda vaše smlouva s kanalizační společností umožňuje odvádět dešťovou vodu a připojovat další potrubí. Pokud to v ní není uvedeno, je lepší se na společnost obrátit osobně a tuto záležitost si vyjasnit.

