Stavbu odvodnění rozhodně neřešte sami. Je to náročná práce, proto ji přenechte specializovaným firmám. Než si však najmete dodavatele, nechte si vypracovat písemný posudek od hydrogeologa. Ten prozkoumá půdu v okolí domu, určí její typ, posoudí příčiny vlhkosti, uvede hladinu spodní vody a koeficient filtrace. Jeho závěry budou nezbytné pro určení, zda je odvodnění nutné, a pokud ano, tak jaký typ odvodnění zvolit – včetně průměru a umístění potrubí.

Jak udělat vnitřní drenáž?

Podlahy ve sklepě se obvykle dost špatně odstraňují, protože potrubí nepovede jen kolem základových patek, ale také středem místnosti. Z obnažených míst je třeba odebrat zeminu. Vzhledem k tomu, že trubky by měly vést těsně u horního okraje patek a pod nimi musí být ještě 15-20 cm podsypu ze štěrku a písku nebo betonu, měl by být tento výkop dostatečně hluboký. Spodní okraj patek však nesmí být překročen, protože by mohla být ohrožena statická stabilita budovy. Výška patek se obvykle pohybuje kolem 50 cm.

Odvodnění domu s kamennými základy:

Na štěrk, nebo na beton?

Dno výkopu se vyplní vrstvou štěrku a poklade geotextilií. Někdy, když je půda pod domem velmi sypká, je nutné na dně výkopu položit tenkou betonovou podkladní konstrukci. Ta ochrání základy před vyplavením. Když je podklad proveden na betonu, geotextilie se stává zbytečnou.

Potrubí obalte štěrkem

Rozteč drenážních trubek určuje v každém případě projektant systému. Podloží se zhotovuje z praného štěrku o zrnitosti 8-16 mm. Musí obklopovat potrubí ze všech stran a tvořit obal o tloušťce 15-20 cm. Někdy by se mělo minimálně 15 cm štěrkového podsypu umístit také pod celou podlahovou plochu.

Vyspádování a šachty Potrubí musí být položeno se sklonem nejméně 0,5 % směrem ke sběrným komorám. V místech křížení potrubí a rohových spojů se umísťují revizní šachty. Ty budou vyčnívat nad podlahu, aby byl umožněn přístup k trubkám a bylo možné je kontrolovat a případně opravit (pokud se uvolní).

Umístění sběrné jímky

Sběrná jímka se u vnitřního odvodňovacího systému umisťuje na vnější straně základů (tam, kde je možné provést dostatečně hluboký výkop, aby se do něj vešla) nebo na vnitřní straně. Ze sběrné jímky vedou trubky do kanalizace, absorpční jímky nebo vsakovacího prostoru.

Kontrola před dokončením podlahy

Po dokončení pokládky potrubí a zasypání je třeba provést zkoušku průchodnosti systému. Teprve když je úspěšná, je čas na rekonstrukci podlah sklepů.

