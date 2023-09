Zdroj: Shutterstock

Od 19. do 23. září proběhne na výstavišti PVA Expo Praha-Letňany tradiční stavební veletrh FOR ARCH. Návštěvníci se jistě budou zaměřovat na úspory ve svých domech. Neměli by vynechat stánek, kde najdou informace o tom, že sklo je v oknech ještě důležitější než samotný rám.