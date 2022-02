Zdroj: Shutterstock

Při výběru okrasných keřů se řídíme osobním vkusem. Zapomínat bychom ale neměli na to, že jaro je poměrně dlouhé a keře by tedy měly kvést postupně, aby zahrada byla neustále živá a barevná. Spoustu okrasných keřů totiž kvete souběžně, takže je efekt pouze krátkodobý.

Keře kvetoucí v březnu

Jedním z nejkrásnějších keřů kvetoucích časně z jara je dřín. Má krásné žluté kvítky a je nenáročný na pěstování i umístění. Dařit se mu bude ve stínu i na sluníčku. Roste i v horší půdě. Má podlouhlé lesklé červené plody, které jsou jedlé a zdravé. Koncem března vykvétají i zlatice neboli zlatý déšť, patřící k nejtypičtějším jarním keřům. Obkvétá stovkami jasně žlutých květů, které se objevují dřív než listy. Na pěstování je zlatice také zcela nenáročná. Spolu se zlaticí vykvétá v březnu i nenáročný a trnitý kdoulovec. Květy má krásné, velké, nejčastěji lososově nebo oranžově zbarvené. Krásně doplňuje zlatavé květy zlatice.

Keře kvetoucí v dubnu

V polovině dubna rozkvétá okrasná mandloň. Má sytě růžové plné květy a tmavě zelené listy. Dorůstá do výšky 2 až 3 metrů. Aby se jí dařilo, potřebuje slunné stanoviště s vlhkou a dobře propustnou půdou. Další krásný keř kvetoucí v dubnu je zákula japonská. Pyšní se žlutými květy a je nenáročný na pěstování. Snáší všechny typy půdy s výjimkou těžkých a nepropustných. Muchovník má narozdíl od mandloně a zákuly bílé květy. Kvete také v dubnu a dorůstá do výšky 2 až 4 metrů. Vysazuje se do kyselejší půdy s dostatkem vláhy, a to jako solitér i do živých plotů. Má modrofialové plody, které jsou jedlé, sladké a chutné.

Keře kvetoucí v květnu

Nádherně vonící šeřík kvete zpravidla v květnu. Má drobná trubkovitá kvítka v nejrůznějších barvách a rychle roste. Každý rok nabude o 40 cm a dorůstá do výšky 3 až 4 metrů. Má rád slunné stanoviště a humózní půdu. Dalším krásným keřem kvetoucím v květnu je azalka. Nejvíce potěší hvězdicovými nebo zvonkovými květy v barvách od něžné bílé či zářivě žluté přes škálu oranžových a růžových odstínů k vyzývavé fialové a červené. K nejcenějším zahradním dřevinám patří také rododendron neboli pěnišník. Patří díky svým stále zeleným listům ke stabilním ozdobám zahrad. Ale ta největší paráda přichází na jaře, když se keř obalí spoustou květů v různých barevných odstínech.

