Zdroj: Shutterstock

Poradíme vám jaký olej nebo vosk zvolit pro dřevěné podlahy. Oleje na dřevo a voskové oleje jsou známé již stovky let, ale teprve v posledních třech desetiletích jsme svědky skutečného rozšíření těchto přípravků pro povrchovou úpravu dřeva. Oproti svým předválečným předchůdcům mají dnes vyráběné oleje vylepšené složení a jsou přizpůsobeny modernějším metodám aplikace.

Olej na dřevo je úžasný pomocník. Zvýrazní barvu dřeva a dodá mu teplejší tón. Také dá vyniknout kresbě dřeva a celkově zvyšuje jeho odolnost a trvanlivost. Olejování dřeva není obtížné, a i když vyžaduje pečlivost, můžete ho úspěšně provádět sami.

Přehled olejů na dřevo

Internet i regály specalizovaných prodejen nabízejí nepřeberné množství přípravků pro ošetření dřeva. Ale který vybrat? Možná vám v orientaci pomůže následující rozdělení.V obchodech najdete hned čtyři základní typy těchto přípravků. Prvním typem jsou oleje na dřevo bez rozpouštědel. Obsahují 99-100 % přírodního oleje a jedná se o netvrdnoucí oleje. Po aplikaci se doporučuje povrch dřeva ještě navoskovat.

Renovace dřevěných podlah metodou pokus-omyl

Vytvrzující oleje

Druhou skupinou olejů na dřevo tvoří takzvané oleje na dřevo na bázi rozpouštědel. Tyto přípravky obsahují 48 až 90 % oleje, ale kromě toho jsou do nich přimíchány rozpouštědla a pryskyřičné přísady. Jedná se o takzvané vytvrzující oleje, které pronikají hlouběji do struktury dřeva, a tím ho lépe chrání před vlhkostí. Z toho vyplývá, že je vhodné je používat k ochraně dřevěných podlah i v koupelnách. Oleje na bázi rozpouštědel také vyžadují méně častou údržbu. V prodeji ale najdete také dvousložkové oleje, jejichž druhou složkou je tužidlo. Podlahy ošetřené těmito přípravky lze v budoucnu opakovaně lakovat bez pracného mytí nebo škrábání.

Olejové vosky

Třetí skupinu přípravků na ošetření dřevěných podlah tvoří oleje bez rozpouštědel s přídavkem přírodního karnaubského vosku – ty řadíme do tzv. olejových vosků. Pronikají hluboko do dřeva a po pečlivém vyleštění zajišťují vysokou tvrdost povrchu. Pro leštění je vhodné použít kvalitní stroj - buď leštění svěříte do rukou profesionála nebo si leštící stroj můžete pronajmout z půjčovny nářadí.

Tvrdé olejové vosky

Do poslední, čtvrté skupinu v sortimentu přípravků na ošetření dřevěných podlah, řadíme vysoce pevné oleje ze směsi vosku a oleje, často s přídavkem pryskyřic. Nazývají se také tvrdé olejové vosky nebo olejové vosky. Vysoce pevné olejové vosky jsou rychleschnoucí přípravky a mohou být s rozpouštědly nebo bez rozpouštědel. Když jsou připraveny k použití, jsou v kapalné formě, ale po nanesení na podklad ztuhnou a vytvoří na povrchu tenký voskový film. Dobře chrání dřevo před vlhkostí a nečistotami. Dřevěné podlahy s takovou povrchovou úpravou vyžadují méně údržby než podlahy natřené běžnými podlahovými oleji.

Transparentní oleje a vosky na dřevo

Mimo čtyři uvedené skupiny vosků a olejů na dřevěné podlahy existují i takzvané transparentní oleje a vosky. Mohou být bílé, které zesvětlují barvu dřeva, nebo tmavé, které odstín dřeva naopak zesilují a ztmavují. Velkou výhodou těchto přípravků je, že dodávají dřevu velmi pěkný vzhled, prohlubují jeho barvu a nevytvářejí lesklý povlak jako laky. Díky nim dřevěná podlaha také méně elektrizuje. Ve srovnání s některými laky nevyvolávají u citlivých jedinců alergické reakce organismu. Na takto ošetřené podlahy nemá vliv vlhkost ani voda, ale pokud na povrch nateče, je vhodné ji z povrchu dřeva co nejdříve odstranit, aby nezanechávala skvrny.

Správná údržba podlahy

Dobře naolejovaná a správně udržovaná podlaha vydrží i více než 50 let, ale pouze za určitých podmínek: musí se čistit a leštit alespoň 2-3krát ročně speciálním olejovým přípravkem. V případě potřeby lze podlahu znovu naolejovat a obejít se pak bez škrábání, které je často nutné při renovaci lakovaných podlah. Někdy je nutné použít pouze odstraňovač podlahového oleje, ale není se čeho bát, protože použití takového přípravku je maličkostí ve srovnání s nepříjemnostmi při broušení.

Zdroj: bobvila.com, bhg.com