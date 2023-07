Zdroj: Shutterstock

Olej můžete nanášet dvěma způsoby. Prvním způsobem je olejování dřeva za studena. Olej se nanáší na předem připravený podklad, kdy ho po závěrečném broušení papírem zrnitosti 800 aplikujete na povrch dřeva špachtlí, štětcem nebo válečkem. Poté následuje leštění. Používají se jednokotoučové brusky s lešticími kotouči. V této fázi se používá béžově zbarvený kotouč. Rohy a další místa, která jsou leštičkou obtížně dosažitelná, je třeba pečlivě otřít bavlněným hadříkem. Místo béžového kotouče lze použít ocelovou vlnu. Ta má tu vlastnost, že odřezává jemná vlákna, která se na dřevě objevují po naolejování. Takto upravená podlaha by měla schnout 7-14 dní, aby olej dosáhl plné síly.

Olejování dřeva za tepla

Druhou metodou je olejování dřeva za tepla - olej se nanáší válečkem, špachtlí nebo štětcem a ihned poté se podlaha leští speciálním zařízením. Toto zařízení zahřeje olej na 80 °C a vetře ho do dřeva. Tato metoda je rychlejší a jednodušší než olejování za studena a olej zasychá kratší dobu (2 až 9 dní). Je však spojena s vyššími náklady na práci a spotřebou materiálu. Olej se na dřevěnou podlahu obvykle nanáší dvakrát a doba, po které lze nanést druhou vrstvu, se pohybuje mezi 4 a 12 hodinami. Některé druhy dřeva, např. borovice, jedle nebo bříza, by se měly před olejováním potřít louhem (hydroxidem sodným). Tím se dřevo ochrání před možným žloutnutím.

Jak zušlechtit dřevěnou podlahu bez broušení (do 1 hodiny):

Údržba dřevěné podlahy

Pokud je dřevo naolejováno správně, bude mít naolejovaný povrch stejnoměrnou barvu, bude mírně saténový a bez skvrn a matnosti. Olejovaná dřevěná podlaha vyžaduje častou údržbu. Zejména během prvních šesti měsíců po naolejování je nutné dřevo čistit poměrně často, třeba i jednou měsíčně, a to speciálními přípravky - nutně těmi, které doporučuje výrobce oleje. K tomu se používá olejová pasta, tvrdý voskový lesk nebo pečující olej. Ty se do podlahy vetřou a následně vyleští. Během prvních týdnů používání by se na olejovanou podlahu neměly pokládat koberce, ani by se neměla čistit vodou. Jednou za tři až čtyři roky je třeba podlahu důkladně obnovit. To se provede bez broušení, ale podlaha se bude muset vyčistit a bude se muset nanést olej znovu.

Olejování s barevnými pigmenty

Pigmenty přidané do oleje umožňují ještě výrazněji změnit barvu dřeva. Zpravidla se do oleje přidává 5-10 % pigmentu. Změna barvy dřeva při olejování však není vůbec jednoduchá. Pokud se olej dobře nevtírá, může podlaha vypadat, jako by ji někdo potřel barvou. Nejobtížnější je rovnoměrné rozetření oleje s bílým pigmentem. V tomto případě nestačí nanášet přípravek válečkem nebo štětcem. Než zaschne, je třeba ho ještě vetřít vláknitým kotoučem nasazeným přes leštičku. Ke změně barvy dřeva, které má být chráněno olejem, se nesmí používat mořidlo. Olej - na rozdíl od laku - neodstraní barvivo obsažené v mořidle a zabarví vše, co se dřeva dotkne.

Doba schnutí dřeva při olejování

Doba schnutí závisí na způsobu olejování dřeva, použitém oleji a druhu dřeva. Pokud je přípravek nanesen za studena, bude podlaha v plné síle po 7-14 dnech. Pokud jsme dřevo naolejovali za tepla a vyleštili, je doba schnutí téměř o 5 dní kratší. Tuto dobu prodlužují pryskyřice obsažené ve dřevě. Druhy s vysokým obsahem pryskyřic - borovice, smrk, jedle - po ošetření olejem zpravidla schnou přibližně 10 dní. Nejpomaleji schnou tzv. mastné dřeviny, a to až 2 týdny.

Olejování tvrdého dřeva

Oleje jsou zpravidla určeny pro tvrdé dřevo, které je odolné vůči mechanickému poškození. Nedoporučují se pro ochranu měkčích dřevin. Výrobce obvykle již na obalu oleje uvádí jeho určení. Pokud se má dřevo intenzivně používat, je lepší chránit ho olejem na bázi rozpouštědel, který do dřeva proniká důkladněji než olej na bázi vody. Protože proniká hlouběji do dřeva, je ochrana trvanlivější. Na druhou stranu dráždivý zápach těchto přípravků znamená, že by se měly zpravidla používat ve venkovním prostředí. V interiérech obvykle přestává být patrný po 2-3 dnech. Pokud dřevo není vystaveno oděru, stačí použít přípravek na vodní bázi, např. k ochraně nábytku (také zahradního). Takový přípravek účinně chrání dřevo před UV zářením i před zašednutím a zabarvením způsobeným povětrnostními vlivy. Navíc má na rozdíl od přípravků na bázi rozpouštědel jemný, nedráždivý zápach.

