Trpíte na křečové žíly? Nejenom že jsou neestetické, ale zároveň můžou způsobit i velké zdravotní komplikace. Pokud se vám křečové žíly tvoří, je potřeba vždy navštívit lékaře a léčbu s ním konzultovat. Doporučí vám asi stahovací punčochy a změnu životního stylu. My vám k tomu přinášíme doplněk – olivový olej.

Pokud chcete olivovým olejem zmírnit křečové žíly, pořiďte si extra panenský nebo alespoň panenský. Takový olej nebyl chemicky nijak upraven, byl lisován za studena a zůstaly v něm všechny prospěšné látky. Řeč je o vitaminu E, antioxidantech a tak dále.

Jak na masáž olivovým olejem?

V první řadě olej trochu ohřejte. Nejlepší způsob ohřátí oleje je v hrnci ve vodní lázni. Vodní lázeň můžete vytvořit jen tak, že do hrnce nalijete vroucí vodu z varné konvice, do něj dáte menší hrnec s olejem. Olej se pak mírně zahřeje, ale zároveň neztratí žádné živiny a vy nebudete riskovat popálení. Naneste ho na místa s křečovými žilami a jemně vmasírujte do pokožky. Tento proces opakujte aspoň třikrát týdně.

Olej nestačí!

Olej je užitečný hlavně v počátcích nemoci, kdy máte jen drobné žilky. Pokud jsou žíly ale větší, rozhodně nezapomeňte navštívit lékaře a křečové žíly s ním konzultovat.

