Zdroj: Shutterstock

Olše lepkavá je velice užitečná dřevina, najdete ji po celé Evropě. Nejde pouze o dekorativní záležitost, olše také zpevňuje břehy, tudíž se hodí u rybníka nebo většího jezírka. Nebo na prostornou, hodně členitou zahradu. Dále se průmyslově využívá její dřevo, odolné vůči vlhkosti, a když se vrátíme zpátky na zahradu nebo do přírody, musíme zmínit i její léčivé účinky.

Bez vody to nejde

Olše se vysazuje do úrodné, dostatečně provzdušněné a vlhké půdy, ale nesvědčilo by jí, kdyby šlo o místa s vysokou podzemní vodou. Dává přednost spíše slunnému stanovišti, přesto snese i polostín. Dobře si poradí rovněž s mrazivými měsíci, v podstatě se o ni v zimě nemusíte starat. Jediné, co opravdu nedokáže zvládnout, je suchá a kyselá půda.

Při výsadbě nejlépe využijete kontejnerované rostliny, ale kdo nikam nespěchá, může zkusit i výsadbu z řízků, ideálně na podzim.

Na co se můžete těšit

V přírodě tento opadavý strom dorůstá do výšky několika desítek metrů, na zahradu si lze pořídit nižší kultivar. Až časem zmohutní, její koruna vytvoří příjemný stín. Přibližně od března tvoří květy v podobě převislých jehněd, samičí bývají delší, samčí kratší, liší se i zbarvením. Listy raší zjara, zpočátku jsou lepkavé, stejně jako pupeny, právě díky tomu získala své druhové jméno. Na podzim se objeví šištice. Plodem jsou drobné ploché nažky.

Léčivé poselství

Kromě listů by vás měla zajímat kůra. Právě z ní si lze vyrobit tinkturu, používá se například jako antiseptický prostředek k hubení bakterií. Nicméně vynikající je i tinktura z pupenů, jež mimo jiné podporuje imunitu, posiluje nervy a údajně také podporuje paměť (vyzkoušíte?). Z listů a kůry se připravuje odvar, který lze kloktat, třeba při zánětech horních cest dýchacích, nebo se po malých dávkách popíjí. Má pomáhat při zánětech, proti průjmům, zlepšit stav špatně se hojících ran a uvádí se i pozitivní účinek při revmatismu. Nejlepší čas ke sběru listů a kůry nabízí jaro (duben a květen).

Na druhou stranu však pylová zrna olše patří mezi významné alergeny.

Zdroj: iReceptar.cz, Prima-receptar.cz