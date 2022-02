Zdroj: Weber

Jsou to jednoduché, dlouhými léty ověřená tradiční řešení fasády, ale i moderní fasády s mikrovlákny apod. Investor může mít klasický břízolit nebo moderní pastovitou fasádu… Pojďme se podívat ale na celou problematiku, kterou nás provede Petr Müller, produktový manažer technické malty společnosti Weber, Saint-Gobain.



Ne vždy je zateplovací systém vhodný. Mít zateplenou chatu, kterou navštěvujete jen v létě, jsou celkem vyhozené peníze. Stejně tak se nezateplují historické budovy nebo domy s moderními cihlami s vkládaným zateplovacím systémem do jejich žebrování. A tady nastupují minerální omítky, jaké známe už celá staletí.

Prověřené a pevné

„Toto provedení nemá žádnou specifickou funkci, jde zejména o estetické řešení, které přijde vhod tam, kde estetika hraje velkou roli – například právě u historických budov,“ uvádí Petr Müller, produktový manažer technické malty společnosti Weber. „Přesto však oplývá řadou dobrých vlastností. Takto realizované fasády jsou prodyšné a pevné, jsou nehořlavé a dlouho vydrží,“ jmenuje Petr Müller. Podobně jako v minulosti, hlavním účelem fasády je ochrana obvodové konstrukce proti agresivním účinkům povětrnosti a mechanickému poškození. Díky její pevnosti na ni můžete s klidem připevnit těžké předměty jako třeba osvětlení, kamery, markýzy nebo antény.

Klasická realizace

Takovou fasádu realizujeme buďto strojní, nebo ruční aplikací omítkového souvrství. To sestává z podkladní omítky, která vyrovnává nerovnosti obvodové konstrukce, dále z jemné štukové omítky, která vyhlazuje povrch omítky podkladní, a na závěr z penetrace. Ta homogenizuje povrch podkladu, čímž zvyšuje jeho savost a zlepšuje tak přilnavost následné vrstvy. Poslední vrstvou může být buď fasádní nátěr, většinou určený pro historické stavby, anebo probarvená ušlechtilá pastovitá omítka, kde je k dispozici velká škála barev a struktur. V neposlední řadě je zde i nabídka silnovrstvé omítky břízolitového typu. Všechna tato řešení odpovídají vkusu stavebníka či záměru architekta. „Tato řešení volí i stavebníci, kteří hledají alternativu k postmodernímu stylu současnosti,“ uvádí Petr Müller z Weberu. K použitým produktům pak ještě dodává: „Omítky podkladní a vyhlazovací, jinak zvané štuky, jsou suché směsi, které se před aplikací musí smísit s vodou. Fasádní barvy a ušlechtilé omítky jsou naopak už hotové směsi buď v konzistenci kapalné, jako u fasádních barev, nebo pastózní, jako u ušlechtilé omítky.“



Jako u všeho, je tu několik základních pouček, které je třeba dodržet. „Zásadní je správně zvolit podkladní omítku podle druhu použitého zdicího materiálu. Důležité je to zejména u moderního tepelně-izolačního zdiva, kde se musí používat pouze lehčené omítky,“ upozorňuje Petr Müller. Neméně důležité je pak do míst s vyšším dynamickým namáháním, jako jsou překlady nebo věnce, instalovat ztužující, alkáliím odolnou tkaninu s velikostí ok 8x8 mm a gramáží větší než 170 g/m². „Nerespektování obou uvedených případů vede ke vzniku nedokonalostí ve fasádě, nejčastěji trhlin,“ varuje na závěr Petr Müller z Weberu.